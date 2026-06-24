Známa Superstaristka skončila v nemocnici: Náhly prevoz a obavy o zdravie!

BRATISLAVA - To, čo malo byť len bežnou tehotenskou poradňou, sa nečakane zmenilo na pobyt v nemocnici. Speváčka a bývalá účastníčka SuperStar Dominika Stará priznala, že ju lekári po vyšetrení poslali na ďalšie kontroly a napokon si ju nechali hospitalizovanú. Čo sa to s budúcou trojnásobnou mamou deje?
Začiatkom júna bývala Superstaristka Dominika Stará priznala, že záver jej tretieho tehotenstva neprináša len radostné očakávanie. „Poradňa dopadla trošku inak, ako som čakala,“ napísala vtedy na sociálnej sieti. Hoci jej synček bol podľa lekárov v úplnom poriadku a vyvíjal sa presne podľa predstáv, menšie obavy vyvolala jeho poloha. Bábätko bolo otočené zadočkom dole a času na prirodzené otočenie pred pôrodom už veľa nezostávalo. Napriek tomu sa snažila zachovať pokoj a optimizmus. Na sociálnej sieti odkázala, že najdôležitejšie je pre ňu zdravie dieťatka a verí, že všetko dopadne dobre.
O niekoľko týždňov neskôr však prišla ďalšia nečakaná správa. Z obyčajnej kontroly sa stal pobyt v nemocnici. Speváčka vysvetlila, že jej po zverejnení fotografie z nemocničného prostredia prišlo množstvo otázok. „No keďže mi pristálo asi 20 správ, ako dopadla poradňa... Takto... Nie je to také zlé ani vážne, ako to vyzerá, ale z poradne som bola odoslaná do nemocnice na ešte jednu kontrolu a nechali si ma tu na pár dní, aby si boli istí, že ja aj malý budeme až do pôrodu v najlepšom poriadku,“ napísala.
Budúca trojnásobná mama zároveň zdôraznila, že nejde o nič dramatické. Lekári chcú mať len istotu, že všetko prebehne bez komplikácií. „Takže nič hrozné sa nedeje, len už bol čas aj pre mňa trošku spomaliť, aby sme to potiahli 2v1 ešte aspoň také tri týždne,“ dodala s humorom. Bývalá superstaristka tak momentálne oddychuje pod dohľadom odborníkov a pripravuje sa na príchod svojho tretieho dieťatka.
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