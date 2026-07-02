Dominika Stará porodila! Dráma pri pôrode: Dieťatko prišlo na svet oveľa skôr

BRATISLAVA - Strach a obavy! Bývalá superstaristka Dominika Stará, ktorá sa stala trojnásobnou mamou, má za sebou náročné chvíle. Jej synček Šimonko sa totiž aj napriek obrovskému úsiliu lekárov narodil predčasne...
K pôrodu došlo 30. júna 2026 o 23:37, no všetko malo prebiehať úplne inak. Malý Šimonko sa rozhodol prísť na svet viac ako 6 týždňov pred pôvodným termínom, čo lekárov okamžite postavilo pred náročnú situáciu. Podľa slov samotnej mamičky sa zdravotníci snažili viac ako 8 hodín oddialiť pôrod a udržať bábätko čo najdlhšie v brušku, aby malo lepšie podmienky na vývin. Napriek snahe sa však pôrod už zastaviť nepodarilo.
„Malo to byť inak… teda ja som si to predstavovala úplne inak. Ale ty si sa rozhodol, že nás prekvapíš viac ako 6 týždňov pred termínom…“ napísala Dominika emotívne po pôrode. Hoci príchod na svet bol predčasný, rodina má dôvod na opatrnú radosť. Šimonko je podľa dostupných informácií v rámci možností stabilizovaný a bojuje ako skutočný bojovník. „Cítim obrovskú vďačnosť za to, že si v rámci možností v poriadku, že sme to spolu zvládli a že si ten najväčší bojovník, akého poznám,“ odkázala dojatá mamička.
Pred rodinou však stojí ešte náročné obdobie. Predčasne narodené bábätko si vyžaduje zvýšenú starostlivosť a lekársky dohľad, a tak budú nasledujúce týždne pre všetkých veľmi citlivé. Na malého bračeka sa už doma tešia aj súrodenci Miško a Izabelka, ktorí netrpezlivo čakajú, kedy si ho budú môcť odniesť domov. „Nekonečne ťa milujeme a tešíme sa na ten deň, keď si ťa konečne odnesieme domov,“ odkázala Dominika svojmu synčekovi.