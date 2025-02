Predná o mužovi, ktorý mediálnou vojnou ROZDELIL Slovensko: Pre TOTO budem stáť vždy pri Oskarovi!

Zdenka Predná a Oskar Rózsa sa stali manželmi v októbri 2016. (Zdroj: Profimedia)

Verejnosť vníma hudobníka ako človeka s provokatívnymi názormi a reakciami, ktorý len polarizuje pozornosť a šíri hoaxy. Nemal problém sa verejne obuť napríklad do Doroty Nvotovej, Paľa Haberu, či dokonca Magdy Vášáryovej. Jeho manželka ale v ňom vidí niečo iné, ako samotná verejnosť. „S Oskarom sme sa dlhú dobu obchádzali,“ priznáva Zdenka. Aj keď boli v tom čase obaja aktívni v šoubiznise, nemali na seba šťastie. „My sme sa museli stretnúť až tu v Banskej Štiavnici. To bol dokonalý timing. Preto v tomto úplne dôverujem vesmíru, Bohu, lebo vidím, že to funguje,“ hovorí o ich osudovom stretnutí speváčka. Dvojica žije v Banskej Štiavnici, kde spoločne vychovávajú synov Oskara a Eliáša.

Pre Zdenku je veľmi dôležité, aby partneri spolu komunikovali, bez toho to podľa nej jednoducho nejde. „Myslím si, že veľa ľudí sa zabudlo rozprávať. A pritom je také dôležité, aby sa ľudia rozprávali a aby sa vedeli zacítiť navzájom,“ hovorí. Po rokoch strávených s hudobníkom si uvedomila, že aj keď začiatky vzťahu vyzerajú ideálne, prichádzajú chvíle, kedy sa vzťah testuje. „Na začiatku vzťahu si myslia, že aké to je super, perfektne sme sa porozprávali, sme si súdení. A potom príde malý problém a tadááá, čo teraz?“

V prípade jej vzťahu s Rózsom to však dopadlo inak. Zdenka si spočiatku myslela, že to s ním bude ťažké, ale Oskar, ktorý je narodený v znamení raka, sa ukázal ako ten, kto vie, čo je preňho dôležité. „On to má úplne naopak, než som si myslela. Potreboval si užiť to, čo mal, a ja som ho do ničoho netlačila. To muselo prísť z neho. Keď chcel byť so mnou, musel niečo zmeniť, aby sme mohli byť šťastní," opisuje Zdenka dynamiku ich vzťahu. A to sa im podarilo.



Oskar sa podľa slov brunetky nebojí vyjadriť svoje názory a postaviť sa za to, čo považuje za správne. To jej imponuje a ovplyvnilo ju v mnohých aspektoch života. „Mne je jedno, čo si myslia iní ľudia, čo je oslobodzujúce. Nezáleží na tom, čo si o mne myslí verejnosť, ide len o to, aby som ja bola spokojná a šťastná,“ hovorí Zdenka, ktorá sa od Oskara naučila byť autentická. „On je extrémista vo veľa veciach. Najprv mi to bolo nepríjemné, keď v reštaurácii vrátil jedlo, ale potom mi došlo, že niekto to musí spraviť. A takto to funguje vo všetkom! Keď má nejaký postoj k niečomu, dá to najavo. Ja som bola väčšinou ticho, nechcela som robiť problémy, ale Oskar vo mne úplne otočil tento prístup a posilnilo ma to,“ priznala v dávnejšom rozhovore so Zuzanou Vačkovou ´Zvedavá Zuza´.



Aj keď sa o Oskarovi šíria rôzne kontroverzné názory, Zdenka ho vidí ako človeka, ktorý sa nebojí postaviť za svoje presvedčenie a ktorý jej ukázal, že nie je nič dôležitejšie, než byť verný sebe. „dodáva speváčka.Je zrejmé, že Predná drží pri svojom manželovi nech sa deje čokoľvek. Aj počas kauzy okolo Slovenskej hymny sa priklonila na Oskarovu stranu a stoj čo stoj ho bránila. Zdá sa, že Predná je na Rózsove excesy zvyknutá a dokáže mu tolerovať viac ako Slováci.