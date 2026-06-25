Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov

RAJECKÉ TEPLICE - Žiarila ako vždy! Karin Haydu moderovala so Števom Skrúcaným otvorenie letnej sezóny Spa Aphrodite Rajecké Teplice, spojenej s oslavami 30. výročia známych kúpeľov. Krása, luxus, hojnosť a skvelá atmosféra.
Keďže luxusné kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice oslavovali tri dekády, natíska sa otázka, čo robila samotná Karin presne pred 30 rokmi. „Bola som čerstvá vysokoškoláčka. Študovala som herectvo a bolo mi úžasne... mala som 19 a robila som vtedy dokonca muzikál Dracula, vtedy som si zarobila svoje prvé väčšie peniažky,“ prezradila pre Topky.sk Karin, ktorá už ako mladé dievča hviezdila v legendárnom predstavení.
Herečka sa netají tým, že Spa Aphrodite jej prirástlo k srdcu, pričom do luxusných kúpeľov sa pravidelne a rada vracia už celé roky. „Ja som čaro Rajeckých Teplíc objavila približne pred 7 rokmi vďaka Jožkovi Korbelovi, ktorý to rozbiehal po mediálnej stránke. Tak som sa tu objavila a potom som sa stala ambasádorkou za Slovensko. Odvtedy som nevynechala ani jedno otvorenie sezóny,“ prezradila prominentná tvár kúpeľov, ktorá po zranení využila služby kúpeľov i terapeuta. Rajecké Teplice totiž disponujú prameňmi termálnej vody s teplotou 38 °C a obsahom hydrogénuhličitanov, vápnika a horčíka, ktoré sú vhodné najmä na liečbu pohybového ústrojenstva, neurologických ochorení a chorôb z povolania. A nielen to. „Vyviera tu skvelý prameň a tú vodu naozaj aj pijem... majú tiež perfektnú kozmetiku, ja si fičím na nich celkom dosť, aj na ich produktoch,“ priznala Karin.
A keďže Rajecké Teplice sú ako stvorené aj na romantiku vo dvojici, zaujímalo nás, či do kúpeľov v dohľadnej dobe dotiahne aj novú mužskú spoločnosť. „Určite sem bude chodiť aj perspektívny priateľ,“ reagovala pohotovo a s tajomným iskrením v očiach Karin. A tu prichádza otázka za milión – je už na obzore nejaký konkrétny pán Božský, v ktorého náručí by opäť našla šťastie? Prišla rovnako miliónová odpoveď...
Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)