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Cestujete do Chorvátska autom? Ceny parkovného išli výrazne hore! Hodina môže stáť až 10 eur

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

DUBROVNÍK - Letná dovolenková sezóna v Chorvátsku so sebou opäť prináša tému, ktorá motoristom dokáže poriadne znepríjemniť pobyt. Obľúbené jadranské letoviská, ktoré každoročne čelia masívnemu náporu turistov prichádzajúcich autami najmä zo strednej Európy, pristúpili k výraznému zvyšovaniu poplatkov za parkovanie. Preplnené uličky historických centier a obmedzené kapacity v blízkosti pláží tak premenili hľadanie voľného miesta na logistický a finančne náročný boj.

Podľa aktuálnych štatistík z chorvátskych letovísk dosahujú ceny parkovného na najlukratívnejších miestach historických miest rekordné hodnoty. Mestá a súkromní prevádzkovatelia rozdelili parkovacie plochy do prísnych zón, pričom najdrahšie sú tie, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pamiatok a pláží.

Ako informuje portál Autoviny, absolútnym rekordérom je Dubrovník, kde hodina státia v takzvanej nultej zóne priamo pod historickými hradbami vychádza na 10 eur. Výrazne si priplatia aj návštevníci Splitu, kde sa v prvej zóne v okolí Diokleciánovho paláca platí 4 až 5 eur za hodinu, pričom kapacity sú počas dňa beznádejne vyťažené.

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Na  Makarskej v prvej zóne pri plážach a prístavoch stojí hodina 3 až 4 eurá. Celodenné parkovanie vyjde na 25 až 30 eur, pričom v Baške Vode na súkromných plochách denný lístok úplne chýba a platí sa výhradne hodinová sadzba. V centrách Zadaru a Šibenika sa sadzby pohybujú na úrovni 2 až 3 eur za hodinu, pričom ceny klesajú smerom ďalej od historických centier

Okrem vysokých cien čelia vodiči aj prísnym kontrolám. Pri prekročení zaplateného času hrozí okamžitý zásah miestnej odťahovej služby. Náklady na pokutu a odtiahnutie vozidla v takomto prípade bežne presahujú hranicu 100 eur.

Pozor na triky súkromníkov v záhradách

Nedostatok parkovacích miest vytvoril priestor pre neregulované podnikanie. Mnohí majitelia pozemkov, záhrad či dvorov v blízkosti pláží premieňajú svoje parcely na improvizované parkoviská. Lákať zvyknú na ručne písané tabule s nízkymi dennými sadzbami.

Riziko pre motoristov spočíva v tom, že tieto ceny nepodliehajú mestskej regulácii. Často sa stáva, že pôvodne deklarovaná denná suma sa pri odchode zmení na hodinovú sadzbu pod zámienkou nesprávne prečítaných podmienok. Keďže ide o privátny pozemok bez oficiálnych pokladničných systémov, vymáhanie práva je pre cudzincov komplikované.

Ako ušetriť?

Pre elimináciu vysokých nákladov na parkovanie sa v Chorvátsku čoraz viac presadzuje alternatívny systém záchytných parkovísk. Fungujú na princípe odľahčovacích zón na perifériách miest. Príkladom je Split, ktorý vybudoval veľké parkovacie kapacity v okrajových štvrtiach (napríklad Kocunar). Vodiči tu zaparkujú za zlomok ceny oproti centru a v cene parkovacieho lístka majú často k dispozícii obojsmerný lístok na mestskú hromadnú dopravu priamo do prístavu.

Podobne je možné využiť bezplatné alebo lacné plochy pri nákupných centrách a športových štadiónoch v Zadare, Pule či Rovinji, odkiaľ sa dá do centra prepraviť miestnymi autobusmi alebo taxislužbami. K dispozícii sú aj mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia platiť parkovné kartou priamo cez smartfón, takže nemusíte neustále hľadať mince. Aplikácia vás navyše sama upozorní na končiaci sa čas, vďaka čomu si lístok poľahky predĺžite na diaľku.

Viac o téme: ChorvátskoParkovanieDubrovník
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