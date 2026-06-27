Jasmina Alagič zreje ako víno: Na FOTO z minulosti ju nespoznáte!

BRATISLAVA - Jasmina Alagič (37) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2009 a odvtedy je na očiach stále. Darí sa jej v súkromí, v pracovnom živote a teraz ju čaká jeden z najkrajších profesionálnych darčekov.
Jasmina Alagič Vrbovská sa narodila 27. júna 1989. Po otcovi má v žilách bosniansku krv a po mame zase maďarskú. Narodila sa v Nemecku a v detstve sa učila hrať na saxofón. Svoj talent predviedla aj počas Miss Universe v roku 2009.
Jej výrečnosť ju predurčila na cestu moderátorky už počas školských čias. Neskôr sa Jasmina uplatnila ako moderátorka Fashion TV pod vtedajším vedením Gabriely Drobovej. Následne dostala šancu po boku Leoša Maroša v markizáckej SuperStar. Spoločne s youtuberom Matejom Zrebným začala točiť vtipné série videí, ktoré ju čoraz viac dostávali do pozornosti verejnosti. Rečový talent ju priviediel až do TV JOJ, kde dostala viaceré príležitosti vrátane moderovania šou Česko Slovensko má talent.
Nedarilo sa jej však len po pracovnej stránke, ale aj v súkromí. Pred rokmi sa zahľadela do rapera Patrika Rytmusa Vrbovského, s ktorým mali v roku 2019 svadbu. Vydávala sa už tehotná a o pár mesiacov po svadbe prišiel na svet ich synček Sanel.
Za tých pár rokov sa Jasmina viditeľne zmenila a dá sa povedať, že zreje ako víno. Na najnovších fotkách z kampane dokonca pripomína ikonickú Cindy Crawford. Po meste sa prechádzala v ikonickom bielom tielku, džínsoch a s nátačkami vo vlasoch. Tvorcovia projektu však nechávajú detaily pod rúškom tajomstva, no jedna vec je známa. Pre Jasminu pôjde o najkrajší profesijný darček a ocitne sa na billboardoch, na ktorých ju budú môcť vidieť všetci jej fanúšikovia.
Jasmina Alagič kedysi