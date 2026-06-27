Neuveriteľné pátranie v Texase: Obrovská žirafa zmizla bez stopy! Hľadali ju takmer dva týždne

WASHINGTON - Trojročná žirafa Gracie pred takmer dvoma týždňami utiekla zo svojho výbehu na ranči v regióne Texas Hill Country približne 160 kilometrov od San Antonia a odvtedy ju nevedia nájsť. Majiteľ ranča Vic Jones za jej nájdenie vypísal odmenu 5000 dolárov, píše o tom agentúra AP.
Na jej nájdenie boli nasadené aj vrtuľníky
Gracie sa zatúlala do časti súkromnej rezervácie, ktorej sa ostatné žirafy predtým vyhýbali. Na jej nájdenie boli nasadené aj vrtuľníky. Zviera vysoké približne ako strom však už skoro dva týždne nevedia nájsť.
Ranč sa nachádza vo vidieckej oblasti s približne 2700 obyvateľmi. Šanca, že tam Gracie stretne ľudí, je podľa Jonesa nízka „Ľudia nie sú v ohrození, pretože nie je medzi ľuďmi,“ povedal Jones. „Je vo veľmi, veľmi drsnej, husto zalesnenej oblasti,“ doplnil.
Texas Hill Country je jednou z oblastí s najväčšou koncentráciou exotických zvierat chovaných v zajatí v Spojených štátoch. Podľa miestneho šerifa Nathana Johnsona sa tam za posledné roky stratilo mnoho rôznych zvierat, ale za jeho pôsobenia ide o prvú žirafu. „Mal som pakone, mal som byvoly, mal som opice, mal som zebry... Niekedy ich nájdeme a inokedy nie,“ uviedol. Hoci stred Texasu nie je pre žirafy prirodzeným prostredím, Jones tvrdí, že by si tam Gracie mala nájsť dostatok listov a inej potravy. Iné zvieratá ju podľa neho pravdepodobne obťažovať nebudú.
Vrtuľníky na začiatku pátrania prehľadali oblasť s rozlohou približne 3000 hektárov, ale bez úspechu. O niekoľko dní polícia dostala hlásenie o spozorovaní žirafy, ale kým stihli oblasť prehľadať, už bola preč.