POMSTA turistky v ružovom: Schmatla uteráky hostí z rezervovaných lehátok a zložila na kopu!

PLAYA DE LAS AMERICÁS - Večný boj o ležadlá pri hotelových bazénoch opäť rozdelil dovolenkárov. Britská turistka sa na Tenerife rozhodla zakročiť proti hosťom, ktorí si už od skorého rána rezervovali miesta uterákmi, no následne z bazéna na celé hodiny zmizli. Video jej bizarného kúsku sa stalo hitom sociálnych sietí a vyvolalo búrlivú diskusiu.
Rachel Rogers dovolenkovala v štvorhviezdičkovom hoteli Mediterranean Palace v obľúbenom letovisku Playa de las Americas na Tenerife. Podľa jej slov ju rozčuľovalo, že niektorí hostia si už skoro ráno v pyžamách obsadili najlepšie miesta pri bazéne, položili na ležadlá uteráky a následne sa vrátili do izieb alebo odišli na pláž či do mesta.
Uteráky jednoducho pozbierala a poskladala na jednu kopu
Britka sa preto rozhodla konať. Na videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, postupne odstraňuje uteráky z viacerých prázdnych ležadiel a odkladá ich na zem. Celú scénu sprevádza skladba How You Like Me Now? od skupiny The Heavy.
"Nechávame okupantom bazéna malé prekvapenie, keď sa vrátia," napísala k videu.
Milióny pozretí a tisíce reakcií
Video sa rýchlo rozšírilo po internete a získalo viac ako 2,3 milióna pozretí. Tisíce ľudí v komentároch jej krok podporili. "Výborne. Takto by mali postupovať všetky hotely," napísal jeden z používateľov.
Ďalší komentujúci ju označil za "hrdinku, o ktorej sme nevedeli, že sme ju vôbec potrebovali", iní ju dokonca nazvali svojím idolom. Mnohí ocenili aj to, že uteráky neodhodila, ale ich úhľadne poskladala a nechala pri ležadlách.
Kritika ju neodradila
Nie všetci však s jej konaním súhlasili. Po vlne kritických reakcií zverejnila ďalšie video, v ktorom odkázala odporcom, že ju ich názory nezaujímajú. "Bavilo ma to. Keby som mala viac času, pokračovala by som v tom a možno by som niektoré uteráky hodila aj do bazéna," povedala.
Zároveň vysvetlila, že problém nebol v nedostatku voľných ležadiel v danom momente. Podľa nej by však o krátky čas všetky obsadili ľudia, ktorí si ich rezervovali už skoro ráno, hoci pri bazéne celé dopoludnie vôbec neboli. "Vrátia sa okolo druhej popoludní a chcú sedieť na miestach, ktoré si rezervovali o šiestej ráno. Takto by to nemalo fungovať," uviedla.
Dovolenkový problém, ktorý rozdeľuje turistov
Rezervovanie ležadiel uterákmi patrí medzi najčastejšie sťažnosti dovolenkárov v prímorských rezortoch. Mnohé hotely sa proti tejto praxi snažia bojovať pravidlami, podľa ktorých môže personál po určitom čase neobsadené ležadlá uvoľniť.
Prípad Britky z Tenerife však ukázal, že niektorí hostia už nechcú čakať na zásah personálu a rozhodnú sa konať sami. Či išlo o hrdinský čin alebo nevhodné správanie, na tom sa internet zatiaľ zhodnúť nedokázal.