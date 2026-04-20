Slovenko je jej už primalé: Petra Polnišová odtancovala do susedného Česka! Neuveríte, s kým...

LEDNICE - Opäť raz prekvapila! Herečka Petra Polnišová sa najnovšie objavila za hranicami Slovenska. Čo ju zavialo do Česka a najmä – kto jej tam robil spoločnosť? Odpoveď vás poriadne zaskočí!
Petra Polnišová skončila v tanečnej šou už vo štvrtom kole, no zdá sa, že smútok z parketu rozhodne nehrozí. Práve naopak! Kým diváci sledovali siedme kolo Let's Dance, obľúbená herečka si užívala oddych u našich susedov v Česku.
O poriadne veselý obsah sa postarala Eva Evelyn Kranerová, ktorá z "dievčenského" výletu zverejnila zábery na sociálnej sieti. „Toto je tvoj signál, že máš ísť so svojími BíFíFí na výlet. Dievčenský víkend začal tým, že jedna si myslela, že ideme do Lehníc, druhá že do Patiniec a nakoniec sme skončili v Lednici. To nevymyslíš! Love you,“ napísala k nim známa komička.
Na fotkách nechýba ani herečka Zuzana Šebová a trojica si spoločné chvíle očividne užila naplno. Nechýbal relax, pamiatky ani poriadna dávka smiechu. Dámy si výlet užili so všetkým, čo k tomu patrí – zavítali na miestny zámok, prešli sa jeho okolím a nasávali jedinečnú atmosféru. Nechýbal ani jeden z najkrajších momentov, romantická jazda v koči, počas ktorej sa trojica poriadne nasmiala. Zo záberov bolo jasné, že o skvelú náladu rozhodne nebola núdza.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%