Zo známej tenistky je mama a z bývalej missky teta: Priviedla na svet dcérku Emmu Rose!

MICHIGAN - V rodine Škamlovcov zavládla obrovská radosť. Bývalá slovenská tenistka Chantal Bacashihuaová Škamlová porodila svoje prvé dieťa. Šťastná je nielen ona a jej manžel Jason Bacashihua, ale aj jej sestra, bývalá misska Romana Škamlová, z ktorej sa stala hrdá teta.
Bývalá fedcupová reprezentantka Chantal Bacashihuaová Škamlová prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Niekdajšia slovenská tenistka sa stala mamou a svetu predstavila svoj najväčší poklad.
Spolu s manželom, bývalým americkým hokejovým brankárom Jasonom Bacashihuom, privítali na svete dcérku Emmu Rose Bacashihua, ktorá sa narodila 5.júna 2026. K dojímavým fotografiám novorodeniatka pridala Chantal krásne vyznanie: „A zrazu dostal svet úplne nový zmysel. 🤍 Emma Rose Bacashihua, si naším celým svetom.“ Radostná novinka potešila aj jej rodinu. Chantal je totiž sestrou bývalej missky Romany Škamlovej, ktorá sa tak môže tešiť z novej životnej úlohy – stala sa tetou.
Chantal ukončila profesionálnu tenisovú kariéru v auguste 2021, keď sa rozlúčila so súťažným tenisom ziskom svojho 40. deblového titulu. Po skončení kariéry sa usadila v Spojených štátoch amerických po boku svojho manžela Jasona, s ktorým sa zosobášila v roku 2024. Ich príbeh pritom pripomína romantický film. Hoci si dlhší čas iba písali, po ukončení kariéry prišlo osobné stretnutie a, ako sama priznala, láska na prvý pohľad. Dnes ich už spája nielen manželstvo, ale aj spoločná dcérka. Malá Emma Rose tak priniesla do rodiny množstvo radosti a otvorila pre Chantal a Jasona celkom novú kapitolu života.
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