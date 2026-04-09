Siposová utiekla za hranice: Sviatky strávila v Arménsku, ale... kto je ten zajačik po jej boku?

BRATISLAVA - Dopriala si netradičný zážitok! Herečka Lucia Siposová si cez Veľkú noc namiesto klasického sviatočného programu vyrazila až do Arménska. Spoločnosť jej robil milý zajačik, ktorý pridal sviatkom šmrnc a úsmev.
Herečka Lucia Siposová prekvapila fanúšikov, keď cez Veľkú noc namiesto tradičných slovenských sviatkov vyrazila až do Jerevanu v Arménsku. „Neobyčajné Veľkonočné sviatky v Yerevane, v Arménsku. To som ani neplánovala a život ma tam zaviedol – takto to mám najradšej,“ napísala brunetka na sociálnej sieti spolu s radostnými fotkami.
Herečka nezabudla poďakovať priateľom, ktorí jej ukázali „druhý domov“. „Život robia ľudia a ja sa viem dobre obklopiť. Andrej, Gaya a Gaby, ste skvelí,“ pridala Siposová. A aby to nebolo všetko, tentoraz ju sprevádzal aj bratranec Matúš. „Je úžasné podeliť sa o takéto zážitky aj s rodinou,“ prezradila herečka, ktorá si nielen užila nezabudnuteľné chvíle, ale na sociálnych sieťach potešila zábermi aj fanúšikov.
Na snímkach Lucia žiarila šťastím a rozdávala úsmev na všetky strany. Z fotiek je jasne vidieť, že si pobyt v Arménsku naplno užila a nasala neopakovateľnú atmosféru mesta aj miestnej kultúry.
