Lucia Šipošová v relácii Vtip za stovku (Zdroj: TV JOJ)

Lucia Siposová sa netají tým, že veľmi rada chodieva do Ameriky a istý čas tam žila aj dlhšie: "Dôležité je povedať, že ja som tam išla, keď som mala 23 rokov... a vtedy sa prispôsobíte situácii". Narážala pritom na to, že neriešila okolnosti a podmienky, v akých tam bude žiť. Vybrala sa tam teda len tak a rodičia sa s obavami pýtali: "A kde tam budeš spať?" Lucia to totiž nejako neriešila a verila na zázraky. Prvé mesiace bývala s jedným známym, ktorý jej pomáhal zháňať ubytovanie: "On sa naozaj pokúšal niekoho zohnať a nikoho nezohnal, tak povedal - budeš musieť spať tu". Ibaže jeho byt mal 19 metrov štvorcových. Počúvajte, kde jej vytvoril spací priestor i ako to okomentovali ďalší kolegovia. A pozrite si aj reláciu Vtip za stovku v piatok o 20.40 na JOJ-ke.

Lucia Siposová spomína na Ameriku: Nemala kde bývať, našla ŠIALENÉ riešenie! (Zdroj: TV JOJ)