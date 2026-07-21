Vedci objavili nový druh opice s tajomnou maskou na tvári: Je to len piaty objav svojho druhu za 75 rokov

KINSHASA – Hlboko v dažďových pralesoch Konžskej demokratickej republiky objavili vedci nový druh opice, ktorý dostal vedecký názov Colobus congoensis. Výnimočné zviera s oranžovými perami a nápadnou maskou na tvári je len piatym novoobjaveným druhom africkej opice za posledných 75 rokov. Vedci však upozorňujú, že jeho budúcnosť je už teraz vážne ohrozená.
Objaviť v 21. storočí úplne nový druh primáta je mimoriadne vzácne. Medzinárodnému tímu vedcov sa to však podarilo v odľahlých lesoch Národného parku Lomami v Konžskej demokratickej republike. Nová opica, ktorú miestni poznajú pod menom Likweli, zaujala vedcov nielen svojím vzhľadom, ale aj nezvyčajnými zvukmi pripomínajúcimi hlboké revy a chrochtanie.
Nový druh dostal názov Colobus congoensis. Má lesklú čiernu srsť, dlhý chvost a výraznú oranžovo-bielu škvrnu okolo úst a nosa, ktorá vytvára dojem masky. Na spodnej časti chvosta má navyše nápadnú bielu škvrnu, podľa ktorej ho možno odlíšiť od ostatných príbuzných druhov. Dospelé jedince vážia približne sedem kilogramov.
Prvýkrát sa záhadná opica objavila na rozmazanej fotografii už v roku 2008. Vedci však až o desať rokov neskôr získali dostatok dôkazov, aby mohli začať podrobnejší výskum. Počas štyroch rokov zbierali genetické vzorky, analyzovali lebky, chrup aj hlasové prejavy zvierat. Výsledky potvrdili, že ide o úplne nový druh.
Prekvapením bolo aj to, že jej najbližší známy príbuzný žije viac ako 1 200 kilometrov západne. Genetické analýzy ukázali, že sa ich evolučné cesty rozišli približne pred 4 až 5 miliónmi rokov. Tento objav podľa vedcov mení doterajšie poznatky o vývoji afrických opíc.
Výskumníci zároveň zistili, že opica žije len na veľmi malom území medzi riekami Lomami a Lualaba. Keď sa pýtali obyvateľov 52 okolitých dedín, zviera poznali iba ľudia z ôsmich z nich. To naznačuje, že populácia je mimoriadne malá a geograficky izolovaná.
Práve preto vedci navrhujú, aby bol nový druh čo najskôr zaradený medzi ohrozené druhy. Najväčšou hrozbou je odlesňovanie, ničenie prirodzeného prostredia a lov. Ak sa jeho biotop nepodarí ochrániť, môže byť budúcnosť tejto vzácnej opice veľmi krátka.
„Konžská panva nám opäť pripomína, že patrí medzi posledné veľké miesta na Zemi, kde môžeme objaviť dovtedy neznáme druhy cicavcov. Zároveň je to dôkaz, že stále existuje množstvo biodiverzity, ktorú ešte len musíme spoznať,“ uviedol hlavný autor výskumu John Hart.
Objav novej opice vedci označujú za významný míľnik pre primatológiu aj ochranu prírody. Veria, že oficiálne uznanie druhu pomôže zabezpečiť lepšiu ochranu jeho prirodzeného prostredia a zvýši záujem o zachovanie jedného z biologicky najbohatších regiónov sveta.