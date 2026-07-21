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Čile vyhlásilo stav núdze: Extrémne počasie zabilo už najmenej desať ľudí

Žena čaká na autobus počas búrky v čilskom Santiagu
Žena čaká na autobus počas búrky v čilskom Santiagu (Zdroj: TASR/AP/steban Felix)
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TASR

SANTIAGO - Silné dažde si v Čile vyžiadali už najmenej desať obetí na životoch a zničili alebo vážne poškodili viac ako 1000 domov, uviedli v pondelok miestne úrady. Informuje správa agentúry AFP.

Silné dažde od minulého týždňa postihujú typicky suché regióny Coquimbo a Atacama. Riaditeľka čilskej Národnej služby pre prevenciu a reakciu na katastrofy (SENAPRED) na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedla, že najmenej desať ľudí zahynulo, 17 utrpelo zranenia a štyria sú nezvestní. „Čoraz vážnejšie“ poveternostné podmienky prinútili prezidenta Josého Antonia Kasta v pondelok vyhlásiť v postihnutých oblastiach stav núdze. Vďaka tomuto kroku môže vláda v regiónoch nasadiť armádu, obmedziť slobodu pohybu a rýchlejšie mobilizovať pomoc.

Zvyšujúce sa hladiny riek odstrihli viaceré izolované komunity. V regióne Coquimbo bahno a výpadky elektriny narušili dodávky pitnej vody. Námestník čilského ministra vnútra Máximo Pavez novinárom povedal, že „čo normálne naprší za mesiac, spadlo v nedeľu za hodinu“. Dažde nazval „abnormálnymi a extrémnymi“.

Viac o téme: ObeteDaždeČile
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