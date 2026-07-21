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Aj jej druhé manželstvo skončilo v troskách: Česká speváčka je opäť sama!

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(Zdroj: profimedia.sk)
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PRAHA - Ani druhý pokus o manželstvo speváčke Jane Fabiánovej nevyšiel. Dcéra legendárnej Nadi Urbánkovej oznámila, že s manželom sa po necelých dvoch rokoch od svadby rozvádza.

Speváčka Jana Fabiánová, dcéra zosnulej českej hudobnej legendy Nadi Urbánkovej, oznámila koniec svojho druhého manželstva. S podnikateľom Petrom Baťhom sa rozhodli ukončiť spoločnú životnú cestu po takmer piatich rokoch vzťahu, z ktorých necelé dva strávili ako manželia. Správu o rozvode zverejnila Fabiánová prostredníctvom sociálnych sietí.

Vo svojom vyjadrení otvorene priznala, že napriek vzájomnej náklonnosti sa im nepodarilo prekonať všetky prekážky, ktoré ich vzťah priniesol. „Občas sa stane, že sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sa majú úprimne radi, no nedokážu spolu prekonať určité výzvy, s ktorými sa skôr či neskôr stretne každý vzťah. A hoci sa obaja snažia, niektoré podstatné veci z dlhodobého hľadiska jednoducho nefungujú a spôsobujú starosti obom. Vtedy je lepšie priznať si to a s úctou a pochopením sa vydať každý vlastnou cestou,“ napísala.

Aj jej druhé manželstvo
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 (Zdroj: Instagram PB)

Zároveň požiadala verejnosť, aby rešpektovala ich súkromie. „S manželom sme časom dospeli k tomuto rozhodnutiu a po takmer piatich spoločných rokoch už netvoríme pár. Nebudem zdieľať žiadne ďalšie podrobnosti a veľmi prosím o ohľaduplnosť a rešpektovanie súkromia nás oboch. Ďakujem za pochopenie a všetkým prajem pokojné letné dni,“ dodala. Jana Fabiánová a Petr Baťha spečatili svoj vzťah svadbou v auguste 2024 v kláštore vo Voticiach po približne troch rokoch známosti. Pre speváčku to bolo už druhé manželstvo.

Viac o téme: RozvodJana Fabiánová
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