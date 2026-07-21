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Takáč oznámil vyššie dotácie: Pestovatelia cukrovej repy dostanú viac peňazí

Richard Takáč
Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú v roku 2026 podporu vo výške 12,48 milióna eur. To predstavuje zvýšenie podpory na úroveň 632,80 eura na hektár (ha) z vlaňajšej hodnoty 565 eur/ha. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta, konateľa spoločnosti Slovenské cukrovary Adriána Šedivého a zástupcu sektora Roberta Kovácsa.

„V rámci kampane v roku 2026 máme pre pestovateľov cukrovej repy viazanú platbu pre podporu skoro 12,5 milióna eur. Tento rok priama, viazaná platba na hektár ide na najvyššiu možnú sadzbu, ktorú nám dovoľuje Európska komisia v rámci strategického plánu, a to je 632,80 eura,“ oznámil agrominister.

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Ide podľa Takáča o najvyššiu podporu, ktorá je možná. „Keď si porovnáme predchádzajúce roky, v rokoch 2023 a 2024 podpora na hektár dosiahla 477,80 eura/ha. V roku 2025 sme ju navyšovali na 565 eur/ha. V tomto roku tým, že chceme pestovanie cukrovej repy zachovať, podporiť a následne sekundárne podporiť aj produkciu cukru na Slovensku, ideme do maximálnej možnej výšky 632,80 eura na hektár,“ spresnil Takáč. Poznamenal, že v Českej republike je takáto podpora na úrovni 259,12 eura/ha, v Poľsku je to 321 eur/ha. „My na Slovensku budeme mať 632,80 eura/ha,“ informoval minister s tým, že v roku 2025 sa cukrová repa pestovala na 18.000 ha, po odchode jedného cukrovaru z trhu by sa v tomto roku mala pestovať asi na 12.000 ha.

Viac o téme: DotácieRichard TakáčCukrová repa
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