Nový vývoj v konflikte: Libanonskí vojaci vstupujú do bývalých izraelských zón

BEJRÚT - Libanonská armáda v utorok začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblasti, ktorá bola donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka plánu sprostredkovanému Washingtonom, uviedol vojenský zdroj. Informuje správa agentúry AFP.
Podľa zdroja sa začali vojaci rozmiestňovať v dedine Zawtar al-Gharbíya v guvernoráte Nabatíja. Izraelská armáda už v pondelok oznámila, že plán sa začne uskutočňovať, no v utorok sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Izrael a Libanon začali v apríli pod záštitou USA rokovania zamerané na dosiahnutie mierovej dohody a trvalé ukončenie vojny medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh.
Koncom júna dosiahli strany vo Washingtone rámcovú dohodu, podľa ktorej sa izraelská armáda stiahne z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone a nahradia ju libanonské ozbrojené sily. Dohoda je podmienená odzbrojením hnutia Hizballáh, ktoré tento plán, ale aj samotné izraelsko-libanonské rokovania, kategoricky odmieta.