FOTO Herečka Karin Haydu vyráža dych: Takto dobre už dlho nevyzerala!

BRATISLAVA - Liek mladosti?! Herečka Karin Haydu vyráža dych svojím mladistvým vzhľadom. Na najnovších záberoch pôsobí sviežo a fanúšikovia sa zhodujú – akoby sa pre ňu zastavil čas.
Herečka Karin Haydu patrí dlhodobo medzi úspešné a obľúbené tváre slovenského šoubiznisu. Okrem herectva je známa aj tým, že sa pravidelne prihovára fanúšikom na sociálnych sieťach, kde takmer každý deň pridáva nové zábery. Najnovšie sa pochválila fotografiou s výhľadom na Bratislavu. Len málokto by jej tipoval, že už budúci rok oslávi 50 rokov. Haydu pôsobí sviežo, upravene a môže sa pochváliť aj skvelou postavou, ktorú jej môžu mnohé ženy závidieť.
Základom jej vzhľadu je podľa vlastných slov najmä zdravý životný štýl, ktorý má veľký vplyv aj na vonkajší výzor. Pleť je totiž potrebné vyživovať aj zvnútra. „Som totálny abstinent a nikdy som nepila alkohol, nefajčím a snažím sa piť čo najviac vody, pretože aj tieto faktory majú vplyv na moju pleť. Mnohé je nám samozrejme dané génmi, ale ak sa dá si pomôcť výberom tej správnej kozmetiky pre našu pleť, nikdy na nej nešetrím,“ prezradila predčasom herečka.
Nezabúda ani na pohyb. Na profile zverejnila aj záber z posilňovne, kde zapózovala v športovom outfite. K fotke pridala s humorom: „Vyzerá to, že som sa prišla len odfotiť, ale prisahám, že som aj cvičila.“
Je zrejmé, že známa herečka na sebe pracuje a výsledok je viac než viditeľný – vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým.
