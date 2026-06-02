Prezidentka Severného Macedónska zavítala do Bratislavy: Témou rokovaní bola Európska únia aj budúcnosť mladých ľudí

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok prijal prezidentku Severného Macedónska Gordanu Siljanovskú-Davkovú. Hlavnou témou rozhovoru bolo posilnenie vzťahov medzi parlamentmi, podpora vstupu Severného Macedónska do Európskej únie a výmena skúseností pri práci s mládežou. Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.
Raši v úvode stretnutia vyzdvihol doterajšiu úroveň bilaterálnych vzťahov a zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. „Oceňujem priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom a som rád, že sme dnešnú diskusiu využili na to, aby sme sa zamerali aj na parlamentný a inštitucionálny rozmer našej spolupráce,“ uviedol Raši.
Šéf slovenského parlamentu na stretnutí potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do EÚ a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni našich zákonodarných zborov. V tejto súvislosti na prijatí navrhol prezidentke Severného Macedónska aj konkrétnu spoluprácu. „Dohodli sme sa na vytvorení priameho dialógu medzi našimi výbormi pre európske záležitosti a parlamentnými administratívami. Naše predvstupové skúsenosti môžu byť pre macedónskych partnerov nápomocné a môžu im pomôcť rýchlejšie upraviť zákony podľa pravidiel EÚ, čo môže priamo napomôcť v prístupovom procese,“ ozrejmil Raši.
Dôležitou témou spoločného rozhovoru bolo aj zapájanie mladých ľudí do politiky, čo je prioritou oboch krajín. Macedónsky parlament úspešne organizuje simulácie a workshopy pre študentov. „Chceme, aby bol parlament pre novú generáciu otvorený a zrozumiteľný. Preto budeme v kontakte aj s macedónskymi kolegami z parlamentu, aby sme mohli prebrať overené programy pre školy a univerzity,“ spresnil Raši.
Utorkové prijatie podľa Kancelárie NR SR potvrdilo, že parlamentná diplomacia prináša Slovensku konkrétne výsledky. Doplnili, že plánovaná užšia spolupráca na úrovni predsedov parlamentov i parlamentných výborov, ako aj a nové programy pre mládež majú potenciál posilňovať spoluprácu zákonodarných zborov oboch krajín.