Obchvat Zvolena je o krok bližšie: Taraba potvrdil dôležité rozhodnutie

NRATIALAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré umožní investorovi pokračovať bez zbytočných prieťahov v realizácii 12 a pol kilometra dlhého obchvatu Zvolena. Pri rozhodovaní sa šéf envirorezortu stotožnil s odporúčaniami tzv. rozkladovej komisie a zdôraznil, že v prvostupňovom rozhodnutí ministerstva bolo stanovených vyše 150 dodatočných technických požiadaviek a opatrení na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov rýchlostnej cesty, ktorá je strategickou investíciou štátu, na životné prostredie aj vodné zdroje.
„Rozostavať Slovensko bol hlavný záväzok našej vlády, a to aj napriek tomu, že opozícia, ktorá sa vždy preslávila iba tým, že aj keď stavať mala, nikdy nič poriadne nepostavila a nedokončila. Ministerstvo dnes nie je prekážkou rozvoja Slovenska, zbytočne nenaťahuje procesy, ale objektívne a včas hodnotí projekty, obzvlášť tie infraštruktúrne. Osobitne ma teší, že sme dnes správoplatnili rozhodnutie EIA rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Ministerstvo životného prostredia v rozhodnutí konštatuje, že súhlasí s environmentálne prijateľným variantom, vďaka ktorému bude doprava v okolí Zvolena bezpečnejšia, plynulejšia, komfortnejšia a zároveň prijateľná z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Realizáciou technických opatrení, ktoré ministerstvo určilo v záverečnom stanovisku nedôjde k ohrozeniu termálnych ani minerálnych vôd.
Práve súhlasné stanovisko EIA je jeden z kľúčových dokumentov pre dobudovanie modernej, bezpečnej a environmentálne vhodnej cestnej infraštruktúry nielen na Pohroní. Pre šéfa dopravy je obchvat Zvolena projektom s najvyššou prioritou. „Chcem poďakovať pánovi ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi za sfinalizovanie procesu EIA, pretože nie je možné stavať diaľnice bez toho, aby sme mali dotiahnuté povoľovacie a hodnotiace procesy. Dnes môžem s potešením konštatovať, že máme právoplatnú EIA na obchvat Zvolena a môžeme sa pustiť do projektovania,“ dodal minister Ráž.
Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka Zvolen dlhodobo trpel tým, že nebolo možné cez mesto diaľnične prejsť. „Vítam rozhodnutie EIA, čo v končenom dôsledku podporí mobilitu, ktorú podporuje aj Európska únia, a tým pádom môžu byť prostriedky ministerstva obrany využité aj v prospech občanov Slovenska,“ uzavrel Kaliňák. Proti prvostupňovému rozhodnutiu boli podané 3 rozklady, ktoré ministerstvo preskúmalo, vyhodnotilo ich ako nedôvodné a potvrdilo správnosť prvostupňového rozhodnutia. Rozhodnutie zároveň mení drobné administratívne nedostatky vydané v prvostupňovom konaní.