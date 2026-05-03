Porotkyňa Let's Dance pred 10 rokmi: Vystrihaná s platinovou blond... Nespoznali by ste ju!

BRATISLAVA - Dnes ju poznáme ako tmavovlásku, no v minulosti bola totálne iná! Spoznali by ste ju ako vystrihanú blondínku?
Laura Arcolinová je spolu s Richardom Genzerom úplným nováčikom v markizáckej tanečnej šou. Mnohí diváci ju spoznali najmä vďaka šou Let's Dance, kde pravidelne prináša tanečníkom svoj odborný a zároveň citlivý pohľad na ich výkony. Jej hodnotenia sú vecné, no zároveň povzbudivé, čo si získalo sympatie publika. Laura sa tancu venuje už od svojich ôsmich rokov a postupne sa vypracovala až na svetovú úroveň.
Vďaka disciplíne, talentu a dlhoročnej drine patrí medzi najúspešnejšie slovenské tanečnice, ktoré sa presadili na medzinárodnej scéne. Od roku 2014 tvorí stabilný tanečný pár so svojím partnerom Massimom Arcolinom, ktorý je zároveň aj jej manželom. V roku 2023 spečatili svoj vzťah svadbou. Aj keď ju dnes verejnosť pozná ako elegantnú krátkovlasú tmavovlásku, v minulosti sa nebála experimentovať so svojím vzhľadom. Isté obdobie bola dokonca úplne vystrihaná a nosila výraznú platinovú blond farbu.
V porovnaní s jej súčasným imidžom by ju vtedy mnohí pravdepodobne ani nespoznali. Na jednu z fotografií reagovala aj herečka Nela Pocisková. „Wau, absolútna raketa. Pripomínaš mi moju najobľúbenejšiu tanečnicu. Joannu Leunis," napísala pod fotografiu. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. „Čím staršia, tým krajšia," zhodnotila istá žena.
„Vyzeráš s blond ako Holanďanka. Tmavá ti ide viac," podotkla ďalšia. Na tento komentár porotkyňa pritakala. „Úplne iný človek s tými blond vlasmi. Teraz je to podľa mňa lepšie," vyjadrila sa iná dáma.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%