Vedci pátrajú po prenášačoch hantavírusu: V Ohňovej zemi nastražujú pasce

USHUAIA - Vedci, ktorí sa snažia zistiť, či sa v argentínskom meste Ushuaia vyskytuje hantavírus, v pondelok nastražili prvé pasce na hlodavce, ktoré by mohli byť prenášačmi tohto ochorenia, informovala agentúra AFP.
Výletná loď MV Hondius, na ktorej palube vypuknutie hantavírusu pripravilo o život troch ľudí, vyplávala z mesta Ushuaia na krajnom juhu Argentíny 1. apríla. Biológovia z Buenos Aires od pondelka počas niekoľkých dní umiestňujú pasce na rôznych miestach súostrovia Ohňová zem, aby zistili, či odchytené hlodavce prenášajú andský kmeň vírusu – jediný, ktorý sa môže šíriť medzi ľuďmi. Podľa miestneho zdroja v prvý deň tím vedcov rozmiestnil až 150 pascí.
V Ohňovej zemi nezaznamenali žiadny prípad hantavírusu už 30 rokov
Úrady provincie tvrdia, že v Ohňovej zemi nezaznamenali žiadny prípad hantavírusu už 30 rokov - odkedy sa jeho hlásenie stalo povinným. V severnejších provinciách, ako sú Río Negro a Chubut, však hantavírus detegovali. Miestni vedci sa domnievajú, že nákaza, ktorá sa prejavila na palube výletnej lode, má pôvod v inom regióne.
Dve z obetí na palube – manželský pár z Holandska – cestovali po Argentíne štyri mesiace a navštívili aj Čile a Uruguaj. Toto zriedkavé respiračné ochorenie, na ktoré neexistuje liek, sa zvyčajne šíri močom, výkalmi a slinami infikovaných hlodavcov. Národný park Ohňová zem má rozlohu 70.000 hektárov, nachádza sa 15 kilometrov od mesta Ushuaia a zahŕňa lesy, jazerá a hory.