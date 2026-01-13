BRATISLAVA - Daniel Fischer ako švihák?! Do tejto role sa dostal vďaka filmu Šviháci, no sám priznáva, že v súkromí sa ako "kúpeľný švihák" vôbec necíti.
Réžie filmu Šviháci sa ujal Braňo Mišík, ktorý je aj autorom námentu a spoluscenáristom, a už z upútavky je jasné, že humoru a prekvapení bude viac ako dosť. Trojica kamarátov-muzikantov chodí každý rok na "pracovný pobyt" do piešťanských kúpeľov – a hoci malo ísť len o ďalšiu pánsku jazdu, tentoraz sa všetko zvrtne a zo švihákov sa stanú otcovia na plný úväzok.
Fischer v snímke stvárňuje Filipa – najmladšieho z trojice, ktorý ide životom s ľahkosťou a úsmevom. „Je taký najdobrodružnejší, najenergickejší, stále pozitívne naladený a nad vecou.“ K tomu patrí aj flirtovanie… aj keď nie vždy víťazné. „Často flirtuje s dievčatami, ale pomerne často vidíme, že dosť neúspešne, ale cez ten humor si on z toho ťažkú hlavu nerobí.“ No kým Filip je typ "kúpeľného šviháka", Fischer tvrdí, že on je presný opak. Keď padla otázka, či by si na takéto šviháctvo trúfol aj v súkromí, odpoveď bola jasná. „Netrúfam. Jednak ja mám rád kľud a pokoj a jednak nemám potrebu sa v normálnom živote predvádzať,“ vysvetlil a povedal o sebe niečo, čo vás prekvapí...
Nakrúcanie filmu prebiehalo v luxusnom hoteli Thermia Palace a Fischer priznal, že si to nesmierne užíval. „Musím povedať, že to bolo niečo medzi prácou a dovolenkou. Ale v prvom rade to bola práca,“ prezrádza herec, ktorý však neodolal ani chvíľke odpočinku. „Keď bolo trošičku času, tak samozrejme, že som sa nebránil tomu, že som si šiel oddýchnuť a využil wellness. Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné… veľmi krásne priestory a ja som si to tu užil,“ nešetrí chválou herec. Vypočujte si hercove slová, no nenechajte si ujsť ani film Šviháci, ktorý do našich kín dorazí 22. januára.
Herec Fischer hrá vo filme niečo, čo by v skutočnom živote nerobil: V čom je rozdiel?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)