TRAGÉDIA počas expedície v Nepále: Pri česko-slovenskom výstupe skolaboval horolezec, neprežil

KÁTHMÁNDÚ - Pri zostupe z tábora C3 na nepálskej strane hory Makalu II zomrel v pondelok český horolezec. V utorok to na facebooku oznámila cestovná kancelária Expedition Club, ktorá výpravu organizuje. Kancelária v krátkom príspevku uviedla, že muž zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku opuchu pľúc. Ostatní členovia expedície sú podľa nej v bezpečí.

"Máme pre vás, žiaľ, veľmi smutnú správu. David Roubínek, účastník našej expedície na Makalu II, v pondelok zomrel pri zostupe z C3, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku opuchu pľúc. Náš tím bol priamo pri tom a hoci urobil maximum pre jeho záchranu, nedokázal mu pomôcť ani napriek podaniu kyslíka a ďalšej medikácie," informovala cestovná kancelária Expedition Club.

 
 

Sedemčlenná výprava sa pokúšala o výstup alpským štýlom, teda bez podporného tímu. Horolezec podľa nepálskeho serveru The Himalayan Times zomrel v nadmorskej výške približne 7200 metrov, pričom pokračujú snahy o vyzdvihnutie jeho tela.

Podľa stránok Expedition Club mali niektorí členovia výpravy snažiť o dosiahnutie vrcholu Makalu II (7678 metrov), pričom malo ísť o český a slovenský prvovýstup. Ďalší členovia mali vystúpiť na známejšiu Makalu (8485 metrov).

"Ostatní členovia expedície sú v bezpečí v BC, prípadne v ABC, a sme s nimi v kontakte. Hneď ako celú situáciu uzavrieme, poskytneme ďalšie informácie," dodala cestovka Expedition Club.

