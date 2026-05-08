Po roku je to tu opäť! Záhradníkova peňaženka zaplače a... záhadné slová o ďaľšom dieťati?

BRATISLAVA - Daniela a Braňo Záhradníkovci sú neodmysliteľnou súčasťou prehliadok Lýdie Eckhardt, tentokrát však prišli v nie celkom tradičnej zostave. A to nie je všetko! Padli slová ďalšom prírastku do rodiny!
Pre Braňa Záhradníka je návšteva módnej šou už tradične spojená s poriadnym "prievanom" v peňaženke. Jeho polovička si totiž prišla vybrať nové šaty a on, ako správny džentlmen, neprotestoval. „Tak to už sa opakuje tradične a klasicky, ale tieto modely sú také pekné, že si to ženy naozaj zaslúžia. Teraz bola rok prestávka, finančne som sa zotavil, tým pádom som to neznášal tak náročne,“ zavtipkoval Braňo.
Daniela na prehliadke Lýdie Eckhardt, ktorú nevynechajú za žiadnych okolností, doslova žiarila a zdá sa, že s pribúdajúcim vekom naberá na odvahe. Na otázku, či platí pravidlo "čím staršia, tým kratšia sukňa", odpovedala s úsmevom: „Čím staršia, tým krajšia... Tak si to môžem ešte dovoliť. Myslím si, že manželovi sa to páči, on ma v tom podporuje.“
Dvojica si večer užila netradične bez dcérky, čo bola pre nich malá premiéra. „Varuje ju dedko a traja súrodenci, takže myslím, že má dobrú psychickú podporu. Vďaka pánu bohu, že aj maminka si môže oddýchnuť,“ priznala Daniela, ktorá sa pri troch deťoch nezastaví. Zároveň však otvorila tému náročného materstva, ktorú musel spracovať aj jej manžel. „Ja mám práce vyše hlavy. Môj manžel sa na to najskôr nahneval, ale keď sme si to vymenili, tak pochopil. Byť maminou je 24/7,“ dodala úprimne.
Tento výnimočný spoločný čas však v závere rozhovoru nabral nečakaný smer. Keď padla otázka na „dozvuky“ tohto rande a možné ďalšie bábätko, padli slová, ktoré by ste nečakali! Plánujú Záhradníkovci opäť rozšíriť svoju už teraz početnú rodinu?