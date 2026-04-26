8. kolo Let's dance: Genzer si rypol do Ďurovčíka a... Chémia medzi Koleníkom a Roškovou!

BRATISLAVA - Aj dnes sa pozrieme na tanečnú šou Let's dance. Súťažiaci vstupujú do 8. kola, kde predvedú tanec contemporary. Poďte sa pozrieť na dnešný večer s nami.
Opäť je tu nedeľa a znova môžu diváci pred televíznymi obrazovkami a rovnako aj naživo nasávať tanečnú atmosféru Let's dance. Dnes si tanečníci pripravili okrem spoločenského tanca aj contemporary tanec, ktorý mnohí obľubujú. V úvode nás čakalo číslo Vták Ohnivák od režiséra Jána Ďurovčíka. Sálou sa niesol obrovský potlesk, ktorý len potvrdil výnimočnosť tohto čísla. Do porotcovského kresla sa už natrvalo vrátila aj Laura Arcolinová. „Ja si myslím, že je privilégiom mať takéhoto všestranného umelca, ako si ty, Janko. Ďakujeme, že nám otváraš oči, čo sa týka tanca a ukazuješ nám to, čo sa dá. Veľa sa od teba učím," povedala na margo čísla porotkyňa.
Ako prvý sa na tanečný parket postavil Kristián Baran s tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou. Predviedli contemporary tanec zameraný na telo a dušu. Tento tanečný zážitok postavil všetkých zo stoličiek. „Pre nás je tento tanec veľmi blízky, pretože je to scénické umenie. Mám to veľmi rád," prizbal Baran. „Je to ťažké, ale brutálne som si to užila," zhodnotila Lenčešová. „Nádherné číslo, skvelá choreografia. Neviem si predstaviť lepší štart večera," vyjadril sa Ďurovčík.
„Si dušou aj telom tanečník," povedala Arcolinová. „Mne sa to tiež veľmi páčilo. Mňa oslovil ten flow. Bolo to krásne, vysoká kvalita pohybu," zhodnotila Drexler. Genzer si rypol do Ďurovčíka, keď rozmýšľal nad tým, ako vyzerá jeho duša. Tešil by si sa, ak by vyzerala tak, ako Eliška, no vraj pri jeho životnom štýle vyzerá skôr ako spomínaný režisér. Od poroty získali 36 bodov.