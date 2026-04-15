Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!

PRAHA - Diváci ho poznajú ako obľúbeného otca z legendárnej komédie S tebou mě baví svět, no jeho skutočný život je dnes oveľa ťažší, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Herec Pavel Nový (77) už roky bojuje s následkami vážnej choroby, ktorú si odniesol po uhryznutí komárom na dovolenke na Cypre.

Pred takmer dvomi desaťročiami prekonal západonílsku horúčku a dokonca skončil v kóme. Hoci sa z najhoršieho dostal, následky si nesie dodnes – a sú dramatické. „Niekedy to dá zabrať, aby som nespadol. Lebo spadnem napríklad trikrát za deň,“ priznal otvorene herec, ktorý tak musí bojovať s vlastným telom aj priamo na divadelných doskách.

Problémy s rovnováhou ho sprevádzajú každý deň, no naučil sa s nimi žiť. „Už sa viem sám zdvihnúť, to ma naučili v Kladruboch – stačí, keď sa pozriete, ako sa dvíhajú malé deti, ktoré sa práve naučili chodiť,“ vysvetlil pre český denník Blesk s tým, že sa musel opäť učiť chodiť. Napriek všetkému sa herec nevzdáva a snaží sa zostať aktívny. Veľkou oporou je mu aj plávanie, ktoré považuje za jednu z najlepších foriem rehabilitácie.

Známy herec sa však netají tým, že ho choroba zmenila aj psychicky – dnes je pokojnejší a vyrovnanejší. „Vždy som bol skôr výbušný človek,“ priznal s úsmevom. Silné životné momenty mu však priniesli aj nový pohľad na svet a ľudí okolo neho. Ako sám hovorí, aj napriek zdravotným problémom sa snaží brať život s nadhľadom – a nevzdávať sa.


Hnutie PS reaguje na dnešné rokovanie vlády
Ministerské rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Výbor SIS k údajnému ovplyvňovaniu volieb v roku 2020 zo strany Ruska sa nekonal
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn
Stará Ľubovňa po požiari: Mesto zháňa peniaze na nové bývanie pre desiatky ľudí
KYBERÚTOK na populárny Booking: Hackeri získali osobné údaje zákazníkov, firma mlčí o rozsahu!
V Ázii zúri nový vírus: Na ľudí sa prenáša z rýb a morských plodov! Môže viesť až k slepote
PANIKA v Chorvátsku: Okolo lode plnej turistov začal krúžiť ŽRALOK! Zmätení boli aj námorníci
Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!
Lacný doplnok výživy môže podporiť pamäť po šesťdesiatke: Vedci skúmali účinok na mozog aj črevá
Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ
Európske podzemie odhaľuje tajomstvá: Od stredovekých úkrytov až po jadrové bunkre studenovej vojny
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
VIDEO Nela Lopušanová opäť v akcii: Slovenky na MS ovládli derby s favorizovaným Maďarskom
FC Košice – FC Tatran Prešov: Online prenos zo semifinálovej odvety Slovnaft Cupu
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha: Online z rozhodujúceho 7. zápasu semifinále Tipsport extraligy
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Jahodové tiramisu bez kávy
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Internetom lomcuje nový infostealer Storm, ktorý ti ukradne prihlasovacie údaje aj pri zapnutom 2FA. Toto je najlepšia prevencia, hovoria experti
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Návrat bývalého? Tieto znamenia by mali byť pripravené čoskoro na tento scenár
KYBERÚTOK na populárny Booking: Hackeri získali osobné údaje zákazníkov, firma mlčí o rozsahu!
V Ázii zúri nový vírus: Na ľudí sa prenáša z rýb a morských plodov! Môže viesť až k slepote
PANIKA v Chorvátsku: Okolo lode plnej turistov začal krúžiť ŽRALOK! Zmätení boli aj námorníci
Krvavá DRÁMA na parkovisku hypermarketu! FOTO Žena s nožom zaútočila na chlapca (3) pred policajtmi, zastrelili ju

