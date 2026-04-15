Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!

PRAHA - Diváci ho poznajú ako obľúbeného otca z legendárnej komédie S tebou mě baví svět, no jeho skutočný život je dnes oveľa ťažší, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Herec Pavel Nový (77) už roky bojuje s následkami vážnej choroby, ktorú si odniesol po uhryznutí komárom na dovolenke na Cypre.
Pred takmer dvomi desaťročiami prekonal západonílsku horúčku a dokonca skončil v kóme. Hoci sa z najhoršieho dostal, následky si nesie dodnes – a sú dramatické. „Niekedy to dá zabrať, aby som nespadol. Lebo spadnem napríklad trikrát za deň,“ priznal otvorene herec, ktorý tak musí bojovať s vlastným telom aj priamo na divadelných doskách.
Problémy s rovnováhou ho sprevádzajú každý deň, no naučil sa s nimi žiť. „Už sa viem sám zdvihnúť, to ma naučili v Kladruboch – stačí, keď sa pozriete, ako sa dvíhajú malé deti, ktoré sa práve naučili chodiť,“ vysvetlil pre český denník Blesk s tým, že sa musel opäť učiť chodiť. Napriek všetkému sa herec nevzdáva a snaží sa zostať aktívny. Veľkou oporou je mu aj plávanie, ktoré považuje za jednu z najlepších foriem rehabilitácie.
Známy herec sa však netají tým, že ho choroba zmenila aj psychicky – dnes je pokojnejší a vyrovnanejší. „Vždy som bol skôr výbušný človek,“ priznal s úsmevom. Silné životné momenty mu však priniesli aj nový pohľad na svet a ľudí okolo neho. Ako sám hovorí, aj napriek zdravotným problémom sa snaží brať život s nadhľadom – a nevzdávať sa.
