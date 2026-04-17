Bohdalová po smrti sestry Jarušky: Ruší akcie a... herečkino srdce je v ohrození

PRAHA - Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová (94) prežíva jedno z najťažších období svojho života. Po smrti milovanej sestry Jarušky musela zrušiť všetky verejné vystúpenia a aby toho nebolo málo skončila v rukách lekárov. okamžite sa podrobiť zdravotnej kontrole u kardiológa.
Smrť sestry zasiahla herečku veľmi hlboko. Jaruška bola spopolnená vo Švédsku a posledné rozlúčenie s urnou sa má ešte uskutočniť v Česku. Pre Bohdalovú je to ďalšia silná rana, ktorá jej rozhodne nepridá na pokoji. O to viac sa teraz rieši jej zdravie, predovšetkým srdce, ktoré je už dlhodobo citlivou témou. Po operácii v júni 2025 je pod ešte prísnejším dohľadom odborníkov. Profesor Petr Neužil jej stav pravidelne kontroluje a podľa potreby herečka spomalí tempo. „Chodili ku mne obe dámy, s paní Jaruškou sme byli pravidelne v kontakte,“ povedal profesor Neužil, prednosta Kardiologickej kliniky Nemocnice Na Homolce.
Práve on bol tiež jednou z prvých opôr Jiřiny Bohdalovej, keď sa dozvedela zdrcujúcu správu o odchode sestry. „Bolo to v piatok ráno a ihneď sme u nás Jiřinku skontrolovali. Z našej strany je okej,“ uviedol pre český portál expres.cz uznávaný kardiológ. Zrušenie verejných akcií je preto pre jej okolie signálom, že potrebuje pokoj a oddych. Bohdalová bola vždy mimoriadne aktívna a prácu len tak neodriekla. Teraz je jasné, že si vyhradila čas pre seba a svoje zdravie.
Napriek náročným dňom sa herečka nechce vzdať osláv svojho 95. narodeninového jubilea. Plánuje sa zúčastniť maratónu osláv, ktorý začne v nedeľu 26. apríla v pražskom Divadle Hybernia, odkiaľ Český rozhlas odvysiela špeciálny program Tobogan. Tým sa však oslavy nekončia. Zhruba 300 hostí má Jiřina Bohdalová pozvať aj na súkromnú oslavu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. mája v kaviarni Divadla Hybernia. Najbližšie dni budú však hlavne o pokojnom odpočinku, rodine a regenerácii, pretože po náročných zdravotných problémoch a osobnej strate jej organizmus potrebuje oddych.
