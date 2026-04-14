Najsmutnejší deň v živote Zory Czoborovej: Zomrela jej milovaná mama

BRATISLAVA - Obrovská rana pre známu fitnesku! Zora Czoborová prežíva nesmierne bolestivé chvíle. Navždy sa rozlúčila so svojou milovanou mamou Valériou (†87), ktorá bola pre ňu celoživotnou oporou.
Slovenská fitnes legenda Zora Czoborová sa o smutnú správu podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde zverejnila aj dojímavé slová a spoločnú fotografiu s mamou. „Dnes som sa navždy rozlúčila s mojou milovanou mamičkou… Ďakujem za vašu podporu a modlitby, ktorými ste ju vo svojich srdciach vyprevadili,“ napísala zdrvená Zora.
Pod jej príspevkom sa okamžite začali hromadiť stovky kondolencií. Ozývajú sa známe tváre zo slovenského šoubiznisu, priatelia aj fanúšikovia, ktorí jej posielajú odkazy plné podpory, sily a sústrasti.
Zora bola na svoju mamu veľmi naviazaná. Nešlo len o bežný vzťah matky a dcéry – starala sa o ňu s obrovskou láskou, venovala jej maximum pozornosti a snažila sa s ňou tráviť čo najviac času, aby jej posledné obdobie spríjemnila.Táto strata ju preto zasiahla o to viac. Fanúšikovia jej však odkazujú jediné – že v tom nie je sama a že jej mama zostane navždy v ich spomienkach aj srdciach.