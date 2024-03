Nová tvár v Dunaji: V seriáli MILUJE Alenku, ale v skutočnosti... Veď on je ŽENATÝ!

Peter Pecha a Lesana Krausková v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Slovenský herec a spevák Peter Pecha (34) bol pred časom obsadený do markizáckeho dobového seriálu Dunaj, k vašim službám. V počine má blízko k Alenke, ale v skutočnosti miluje túto ženu!

Peter Pecha je slovenský herec, ktorý sa objavuje prevažne v českých počinoch ako napríklad Slnečná či Modrý kód. Prednedávnom ho televízia Markíza obsadila do seriálu Dunaj, k vašim službám, kde si okamžite získal divácku priazeň. Stvárňuje v ňom kňaza Michala Belana, ktorý sa zaľúbi do krehkej žienky Aleny Valentovej (Lesana Krausková). Ich vzťah sa rozvíja pomaly, ale isto.

Málokto však tuší, že v skutočnosti je ženatý už 5 rokov. Pred 14 rokmi mu učarovala krásna Kateřina, ktorá pochádza z Česka a zhodou okolností je tiež herečka. „Táto žena mi zmenila život... a mení mi život každý deň... robí ho pekným, usmievavejším, farebnejším, plnším... mám svoje chvíle, nie som svätý, nie som stopercentný, ale o to viac si vážim tohto anjela, ktorý je už 14 rokov súčasťou môjho života... nedokážem ti vrátiť čo mi dávaš... chcem ti len povedať, že ti ďakujem za to, že si! Milujem ťa...“ vyznal sa verejne. Z jeho romantickým slov je jasné, že sa ich cesty spojili keď mal len 20 rokov. Krásna Kateřina je od neho o 3 roky staršia. Pozrite, ako v skutočnosti vyzerá jeho životná láska! Ale im to pristane, však?