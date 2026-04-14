Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Hnutie Slovensko kritizuje koalíciu, že na schôdzu nedala zákony pre ľudí

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí kritizujú koaličné návrhy na programe tejto schôdze. Opätovne tlmočili napríklad svoje výhrady k návrhu na úpravu pri voľbe zo zahraničia. Koaličníkom zároveň vyčítali, že nepredložili návrhy užitočné pre ľudí. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR Veroniky Remišovej a Júliusa Jakaba (Slovensko - Za ľudí) na utorkovej tlačovej konferencii.

„Táto vládna koalícia predkladá zákony nie v prospech ľudí, ale v prospech jednotlivých ľudí,“ skonštatovala Remišová. Poukázala napríklad na zámer koalície predložiť uznesenie týkajúce sa prípadu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. „Keby ste hľadali v tej záplave zákonov, ktoré tam majú, nejaký zákon, ktorý rieši chudobu, podnikateľské prostredie, krachujúcu ekonomiku, nenájdete tam absolútne nič. Zákony pre ľudí predkladáme my,“ podotkla.

archívne video

Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Spolu s Jakabom informovali o návrhoch, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložil ich poslanecký klub. Chcú presadiť napríklad „antipapalášky zákon“. Navrhli v ňom napríklad zákaz zneužívania vládneho špeciálu na súkromné účely, zrušenie doživotných rent či zníženie počtu tajomníkov. Hnutie Slovensko chce v parlamente presadiť tiež okrem iného zníženie platov politikov, zdanenie hazardu či zvýšenie trestov pre daňových podvodníkov.

Viac o téme: KoalíciaVeronika RemišováSchôdzaJúlius JakabHnutie Slovensko
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Domáce správy

Stream naživo

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu