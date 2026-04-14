Hnutie Slovensko kritizuje koalíciu, že na schôdzu nedala zákony pre ľudí

BRATISLAVA - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí kritizujú koaličné návrhy na programe tejto schôdze. Opätovne tlmočili napríklad svoje výhrady k návrhu na úpravu pri voľbe zo zahraničia. Koaličníkom zároveň vyčítali, že nepredložili návrhy užitočné pre ľudí. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR Veroniky Remišovej a Júliusa Jakaba (Slovensko - Za ľudí) na utorkovej tlačovej konferencii.
„Táto vládna koalícia predkladá zákony nie v prospech ľudí, ale v prospech jednotlivých ľudí,“ skonštatovala Remišová. Poukázala napríklad na zámer koalície predložiť uznesenie týkajúce sa prípadu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. „Keby ste hľadali v tej záplave zákonov, ktoré tam majú, nejaký zákon, ktorý rieši chudobu, podnikateľské prostredie, krachujúcu ekonomiku, nenájdete tam absolútne nič. Zákony pre ľudí predkladáme my,“ podotkla.
archívne video
Spolu s Jakabom informovali o návrhoch, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložil ich poslanecký klub. Chcú presadiť napríklad „antipapalášky zákon“. Navrhli v ňom napríklad zákaz zneužívania vládneho špeciálu na súkromné účely, zrušenie doživotných rent či zníženie počtu tajomníkov. Hnutie Slovensko chce v parlamente presadiť tiež okrem iného zníženie platov politikov, zdanenie hazardu či zvýšenie trestov pre daňových podvodníkov.