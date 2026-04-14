Trump zverejnil FOTO seba ako Ježiša: Post vyvolal BÚRKU, za pár hodín ho zmazal! TAKTO to vysvetľuje... To vážne?

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok najskôr zverejnil, a následne rýchlo zmaza obrázok generovaný umelou inteligenciou (AI), ktorý ho zobrazoval v podobe pripomínajúcej Ježiša Krista. Podľa jeho slov išlo o reakciu na „zmätok“, ktorý príspevok vyvolal.
Na Trumpovom profile sa objavil obraz, ktorý okamžite vyvolal búrku. AI‑generovaná „maľba“ zobrazovala prezidenta Donalda Trumpa v dlhom bielom rúchu s červeným plášťom prehodeným cez plecia, ako v jednej ruke drží žiariacu svetelnú guľu a druhou sa dotýka čela muža ležiaceho na nemocničnom lôžku. Z hlavy pacienta vystupovali lúče svetla, akoby išlo o zázračné uzdravenie, a celú scénu rámovali vlastenecké symboly — orol, ohňostroje aj Socha slobody. Obrázok, ktorý mnohým pripomínal ikonografiu Ježiša Krista, sa na Trumpovom účte udržal viac než 12 hodín, kým zmizol.
Práve tento príspevok, zverejnený krátko po ostrej kritike pápeža Lea XIV., spustil nezvyčajne rýchlu a hlasnú reakciu zo strany náboženskej pravice, píše The Washington Post. Niektorí evanjelikáli a konzervatívni katolíci, ktorí prezidenta bežne podporujú, ho obvinili z rúhania a vyzývali, aby obrázok okamžite odstránil. „Neviem, či si prezident myslel, že je vtipný, alebo či je pod vplyvom nejakej látky, alebo aké by mohol mať vysvetlenie pre toto OHROMUJÚCE rúhanie. Ale musí to okamžite zmazať a požiadať o odpustenie americký ľud a potom Boha,“ napísala Megan Bashamová, prominentná konzervatívna protestantská kresťanská spisovateľka a komentátorka.
Trump post zmazal a uviedol, že tam na ňom vystupoval ako lekár
Po vlne kritiky bol obrázok napokon zmazaný. Trump pre CBS News uviedol, že podobné príspevky bežne nemaže, no tentoraz nechcel, aby si ľudia obrázok nesprávne vysvetľovali. Trump následne uviedol, že ho zverejnil on sám — a že si myslel, že ide o scénu, kde vystupuje ako lekár. „Myslel som si, že som to ja ako lekár a že to má niečo spoločné s Červeným krížom, ako pracovník Červeného kríža, ktorého podporujeme“, uviedol, hoci na ňom nie je jediná zmienka o tejto organizácii a oblečenie pripomína skôr biblické časy než modernú medicínu. „Mám to byť ja ako lekár, kto pomáha ľuďom zlepšovať sa. A ja naozaj pomáham ľuďom zlepšovať sa. Robím ľudí oveľa lepšími,“ povedal. Kritiku z vlastných radov označil za „fake news“.
K odmietavým reakciám sa pridala aj konzervatívna aktivistka a podcasterka Riley Gaines, ktorá prezidenta v minulosti podporovala a vystupovala aj na jeho podujatiach. Na sociálnej sieti X napísala, že nerozumie, prečo by takýto obrázok vôbec zdieľal, a pripomenula, že „trochu pokory by mu prospelo“ a že „Boh sa vysmievať nenechá“. Trump však poprel, že by práve jej kritika zohrala úlohu pri rozhodnutí príspevok odstrániť, pričom dodal, že „nie je jej veľkým fanúšikom“.