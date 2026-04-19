Prekvapenie, aké nemá v Let's Dance obdobu: TOTO tu ešte za celú históriu tanečnej šou nebolo!

BRATISLAVA - 7. kolo Let’s Dance prinesie veľkolepé prekvapenie!. TV Markíza totiž chystá moment, aký v histórii tanečnej šou nemá obdobu.
Televízna šou Let's Dance je slovenskou verziou britského formátu Strictly Come Dancing (v USA známeho ako Dancing with the Stars). Na obrazovkách TV Markíza sa po prvýkrát objavila v roku 2006 a odvtedy sa stala jedným z najúspešnejších zábavných programov. Súťaž prešla viacerými sériami, v ktorých sa menili tanečníci, moderátori i niektorí porotcovia. Stálicou je iba Ján Ďurovčík.
Ešte nikdy sa však nestalo to, čo diváci uvidia dnes večer. Nedeľné 7. kolo Let′s Dance bude úplne iné, než doposiaľ a diváci budú svedkami prekvapenia, ktoré tvorcovia ešte nikdy nezrealizovali. Televízia už teraz avizovala, že dnešný večer prinesie poriadny zvrat. „Môžeme potvrdiť, že siedme kolo prinesie veľké prekvapenie. Viac v tejto chvíli nemôžeme prezradiť,“ uviedla televízia. Čo presne sa na parkete odohrá, zostáva zatiaľ tajomstvom. Jasné je len jedno - dnešný večer bude výnimočný.
