Nezastaviteľná Máziková v Let’s Dance: Moderátori sa nedostali k slovu a pre toto sa Koleník červenal!

BRATISLAVA - Speváčka Eva Máziková (76) sa po 16 rokoch vrátila na parket Let's Dance a okamžite si ho podmanila. Svojou energiou prevalcovala nielen publikum, ale aj porotu a moderátorov, ktorí sa miestami vôbec nedostali k slovu. A keď padli slová na adresu Ján Koleník, ten si len nervózne pretieral čelo.
Uplynulú nedeľu večer sa v tanečnej šou diali momenty, na ktoré diváci budú ešte dlho spomínať. Na parket sa postavila energická Eva Máziková po boku charizmatického herca Jána Koleníka. Ich valčík bol inšpirovaný filmom The Bodyguard. Ochranca Koleník prišiel ochrániť svoju vyvolenú pred otravnými paparazzi fotografmi a odniesol ju do bezpečia. Celé číslo sa nieslo v prekvapivo pokojnej atmosfére.
Lenže to by nebola Máziková, aby zostalo len pri jemnom valčíku. Ako dozneli tóny legendárnej skladby I Will Always Love You od Whitney Houston, prišiel zlom. Parket sa zmenil na divokú párty, keď zaznela jej vlastná pieseň - Iná žena a speváčka strhla všetkých okolo seba. Porotcovia nevydržali sedieť, vyskočili zo stoličiek a začali tancovať. A už pri hodnotení poroty bolo jasné, že večer patrí práve Mázikovej. „To najlepšie som dostala, zlatko, crème de la crème. Toto je ako keď jackpot vyhráš, keď dostaneš jeho,“ vyhlásila na adresu Koleníka, ktorého tým dostala do rozpakov. Ten sa len usmieval a očividne nevedel, kam sa má pozerať.
O zábavu sa postarala aj porota. Tatiana Drexler si so smiechom zaspomínala na časy spred rokov a poznamenala: „Už pred šestnástimi rokmi to bolo zriedkakedy o tanci." Následne začala vyratúvať dobroty, ktoré sa s Mázikovou spájali – rezne, koláče či štrúdle. Poriadny rozruch nastal aj pri Richard Genzerovi. Ten sa nechal strhnúť atmosférou a začal hovoriť, že aj on by speváčke rád robil bodyguarda. umýval auto aj chodil na nákupy. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. „Vieš aj vysávať, vieš aj variť?“ podpichla ho. Keď nadšene prikývol, okamžite ho uzemnila jednou vetou: „Tak to by si si dobre rozumel s mojím manželom,“ a ukázala na svojho Petra v publiku!
Divoká jazda pokračovala aj v zákulisí. Moderátorka Jana Kovalčíková mala čo robiť, aby rozhovor udržala pod kontrolou. Máziková sa neustále hýbala, otáčala chrbtom ku kamere a bolo takmer nemožné ju usmerniť. Slovo si brala najmä ona a bolo jasné, že keď sa raz rozbehne, len tak ju niečo nezastaví. Napriek drobným „prehreškom“ však platí jedno – návrat Evy Mázikovej na parket bol veľkolepý. Vo veku 76 rokov predviedla výkon plný energie, humoru a nadhľadu, ktorý bavil celé štúdio. A presne preto ju diváci milujú.
