Katastrofické scenáre slovenskej krásky: Vážne chorá?!

BRATISLAVA - Jana Hrmová prežila nepríjemné dni plné únavy a obáv o vlastné zdravie. Symptómy ju natoľko znepokojili, že si začala predstavovať vážne diagnózy.
Jana Hrmová patrí už dlhé roky k známym tváram slovenskej mediálnej scény. Počas svojej kariéry si vybudovala pevné miesto v šoubiznise a zároveň je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach, kde ju sleduje početná a verná komunita fanúšikov. Práve prostredníctvom nich sa pravidelne delí nielen o pracovné úspechy, ale aj o osobné momenty zo svojho života – a výnimkou neboli ani jej nedávne zdravotné obavy.
V posledných dňoch totiž prežívala nepríjemné obdobie, počas ktorého mala pocit, že s jej zdravím nie je niečo v poriadku. Únava a zvláštne symptómy ju natoľko znepokojili, že začala uvažovať nad vážnejšími diagnózami. „Už všelijaké scenáre mi išli hlavou. Ja som normálne ani ráno nemohla vstať. Doslova dve hodiny som nevedela odlepiť oči. Celé dni som bola unavená. Potom večerom mi to prešlo,” priznala svoje obavy. Tieto stavy ju zaskočili najmä preto, že prichádzali bez zjavnej príčiny a výrazne ovplyvňovali jej bežné fungovanie.
Exfarmárka voľakedy dráždila sexi fotkami, dnes sa rozhodla pre nečakanú výzvu: Aha, do čoho sa vrhla
Až po niekoľkých dňoch si však uvedomila, čo by mohlo byť skutočným dôvodom jej problémov. Keď si spojila jednotlivé súvislosti, napokon sa jej uľavilo a obavy postupne ustúpili. „Ja som začala po rokoch zase každý deň užívať antihistaminiká, lebo zase mi ide alergia, tak som to chcela potlačiť. Ja som zabudla, ako strašne to uspáva,” pokračovala s tým, že lieky na alergiu vysadila a už sa cíti konečne lepšie.
