Hrmovej nepríjemné ZRANENIA: Spálená a ROZLEPTANÁ koža!

Jana Hrmová je známa tým, že sa o svoj život rada delí s fanúšikmi na Instagrame. Ani tentokrát to nie je inak. Priznala, že ju trápi nepríjemný problém, ktorý jej strpčuje miestami život. Sama doteraz nevedela, čo jej to môže spôsobovať, ale vyzerá to tak, že už na to prišla.

„Riešim jednu záhadu. Tento rok sa mi to už stalo druhýkrát. Náhrdelník nosím každý deň už rok, prsteň 4 roky. Ten dávam dolu iba na noc. Obe sú zlato. A z ničoho nič mi to urobí akoby spáleninu. Absolútne nechápem, prsteň mi to urobil tento rok už druhýkrát a teraz opäť a pridal sa k tomu aj náhrdelník. Neviete, ako je to možné?” opýtala sa zúfalo svojich sledujúcich.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram J.H.

„Teraz to nebude vidieť, ale normálne mám akoby spálenú kožu, ako mám ten prsteň a na krku tiež, také akoby rozleptané, svrbí to,” napísala na sociálnu sieť. Jana dlhý čas nevedela vyriešiť svoj problém a ani jej nenapadlo, čo sa môže za tým skrývať. Ale vyzerá to tak, že konečne našla odpoveď na svoju otázku. Zhodnotila, že sa jej vytvorila alergia na zlato. „No presne takto to mám aj na krku, takže mi začala alergia na zlato,” dodala smutne.