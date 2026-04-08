Dzuríková si kopla do scenáristov Sľubu: Seriálová choroba! Toto im vyčíta

BRATISLAVA - Herečka Gabika Dzuríková sa obula do scenáristov seriálu Sľub. Otvorene pomenovala takzvanú seriálovú chorobu a priznala, čo jej na deji prekáža najviac.
Herečka, ktorú diváci poznajú ako Zdenu Hanuskovú, pomenovala veci, ktoré jej na seriálovej tvorbe dlhodobo prekážajú. Kritika pritom smerovala aj k aktuálnemu projektu. Dzuríková hovorí o jave, ktorý označuje ako „seriálová choroba“. Podľa nej ide o nevyvážené tempo deja, najmä pri riešení vzťahových línií.
„Na môj vkus sa niekedy, ale to je seriálový princíp – ja to volám seriálová choroba, niektoré veci veľmi rýchlo vyriešia v rámci vzťahov. To je moja výčitka k scenáristom, nielen čo sa týka mojej postavy, ale všeobecne,“ uviedla.
Herečke prekáža najmä kontrast medzi dlhým budovaním konfliktov a ich rýchlym uzavretím. „Niektoré veci sa veľmi rýchlo uzatvoria a ja to nemám rada, pretože niekoľko dielov ťaháme nejaký problém a zrazu sa to vo dvoch dieloch napraví. To je moja výčitka ku scenáristom vo všeobecnosti a teda aj tuto najmä,“ doplnila.
Podľa jej slov by si divák zaslúžil prirodzenejší vývoj príbehov a vzťahov. „Myslím, že divák je zvedavý, žeby sa mali ťahať isté vzťahy a problémy.“ Aj keď ide o kritický pohľad, Dzuríková nehovorí len o jednom projekte, ale o širšom probléme seriálovej tvorby. V prípade Sľub však priznáva, že ho vníma o to citlivejšie, keďže je jeho súčasťou.
