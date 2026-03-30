Dojatý Genzer v Let's Dance: Láskyplné vyznanie Drexler, padol aj prvý… ach, to bolo krásne

BRATISLAVA - V 4. kole Let's Dance sa odohral okamih, ktorý divákov úplne rozžiaril. Richard Genzer pred všetkými adresoval Tatiane Drexler slová, ktoré divákov nechali v nemom úžase – a následne prišlo gesto, ktoré vyvolalo v sále hlasné „aaaach“…
V Táninom špeciálnom čísle predviedli Jakub Jablonský a Kristián Baran so svojimi tanečnými partnerkami výkony, ktoré sa budú dlho pamätať. Drexler tentokrát ostala sedieť. „Chceli taký mládežnícky tanec, tak som ostala sedieť," priznala s úsmevom. „Som na nich pyšná, pretože tancovali brutálne," dodala nadšene.
Pri hodnotení si ako prvý ukradol slovo Genzer, ktorý najskôr pochválil tanečné číslo. „Urobili ste to skvele. Ja mám tanečné konzervatórium a keby som tam stál ja, tak by som bol Tánin asi prvý choreografický neúspech. Určite by som to nedal. Bolo to skvelé," povedal s humorom a obdivom. Potom sa však obrátil priamo na Drexler a z jeho úst zaznelo jedno z najkrajších vyznaní v tanečnej šou. „Vôbec som nevedel, čoho si schopná. V civilnom živote viem, poznáme sa dlho, ale myslím v tom profesnom. Bolo to ako ty – elegantné, precízne, krásne... a daj mi pusu," povedal dojatým hlasom.
A práve tu prišiel moment, ktorý všetkých rozochvel. Genzer sa naklonil k Drexler, objal ju okolo pása a jemne ju pobozkal. Z publika sa ozvalo hlasné a dojaté "aaaach", ktoré dokonale vystihlo atmosféru priateľstva, obdivu a úprimných emócií.
