Na Polnišovej sa v Let's Dance poriadne vyjašili: Najprv tanec v krátkej sieťke, potom… vyhadzov!

BRATISLAVA - Petra Polnišová má zmysel pre humor, no tentoraz ho potrebovala viac než kedykoľvek predtým. Outfity, ktoré si pre ňu kostyméri Let's Dance v 4. kole nachystali totiž jej postave absolútne nelichotili, práve naopak.
Herečka sa hneď v úvode večera objavila v špeciálnom čísle tímu Richarda Genzera. Ten okrem tanca predviedol aj spevácke kvality a spolu so súťažiacimi i skupinou Uno rozosmiali celé štúdio na skladbu "Klo-Klo-Klokan". „Ja som spokojný s výkonom tímu,“ zhodnotil Genzer. Kým publikum tlieskalo a bavilo sa, pohľady divákov pútala najmä Polnišová. Na sebe mala čierne lesklé legíny a ružový trikot, ktorý jej ženským krivkám vôbec nelichotil. Skôr naopak – outfit pôsobil nešťastne a zvýraznil presne to, čo by väčšina žien radšej skryla.
Kostým pri druhom tanečnom vystúpení bol ešte odvážnejší! Polnišová prišla na parket zahalená v tmavomodrom plášti, no ten jej tanečníčky po pár sekundách strhli. Nasledoval moment prekvapenia – herečka ostala v ultra krátkych žltých šatách so strapcami a fialovým trblietavým opaskom. Na hit "Gasolina" od Daddy Yankee predviedla energickú sambu plnú krútiacich sa bokov, vlnila sa, natriasala a v jednom momente si so svojím tanečným partnerom Vilémom Šírom dokonca dali pusu. Diváci sa bavili, no Polnišová si zo seba vedela vystreliť aj sama: „Bol to pokus o tanec,“ priznala so smiechom.
Herečka zároveň otvorene pomenovala aj to, čo si všimli mnohí: „Ja vidím, že kostyméri mi stále viac a viac skracujú šaty,“ zahlásila, čím rozosmiala celú sálu. Moderátor Adam Bardy jej nahral na ďalší vtip, keď sa spýtal, či svojim kostýmom dáva mená. „Toto sme nazvali nákupná sieťka,“ odpovedala bez zaváhania. „Veľmi ti svedčí táto nákupná sieťka,“ reagoval Bardy. „Ďakujem pekne, je v nej veľa nákupu!“ dodala Polnišová a vyslúžila si obrovský potlesk.
Po smiechu však prišiel krutý záver večera. Polnišová so Šírom sa ocitli v rozstrele s Jurajom Mokrým a Natáliou Glosíkovou – a práve oni museli zo súťaže odísť. „Som z toho smutný. Je tu obrovská konkurencia, ale ja mám srdce bojovníka a radšej vyhrávam,“ priznal pre Markízu po vypadnutí sklamaný Vilém Šír. Zároveň však Polnišovú pochválil za jej nasadenie a tvrdú prácu, ktorú do tréningov dala. Samotná herečka to však zobrala s typickým nadhľadom: „Na to, že som 17 rokov netancovala vôbec, sme sa dostali ďaleko. Prijímam život a všetky jeho výzvy s pokorou. Je to len šou a my ideme ďalej… a ja sa konečne vyspím,“ uzavrela s úsmevom.
Uplynulý večer bol teda poriadne divoký. A Polnišová ukázala viac ako kedykoľvek, že si vie urobiť srandu aj sama zo seba. Pri takomto výbere kostýmov totiž ani nemala inú možnosť.
