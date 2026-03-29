Krst knihy o Slováčkovej (†29): Mrazivé slová tesne pred smrťou... Toto bol jej najväčší strach!

PRAHA - O pár dní uplynie rok od predčasnej smrti obľúbenej českej herečky a speváčky Aničky Slováčkovej. Sympatická blondínka statočne bojovala s rakovinou. Aktuálne svetlo sveta uzrela nová kniha, ktorá okrem iného zachytáva Aničkin posledný rozhovor. A ten odhaľuje jej mrazivé slová... Tohto sa bála najviac!
6. apríla uplynie už rok od smrti Aničky Slováčkovej, ktorá podľahla po dlhom boji zákernej chorobe. Jej otec, Felix Slováček, sa pred smutným výročím rozhodol vydať knihu s názvom Anička. Tá okrem iného obsahuje fotky jeho milovanej dcéry, ale aj posledný rozhovor talentovanej herečky a speváčky a jej paliatívnou lekárkou Denisou Mlčochovou, ktorá sa o ňu viac ako 2 roky starala.
Rozhovor vznikol začiatkom apríla 2025 v čase, kedy Aničke už nebolo najlepšie - bola hospitalizovaná a vysporiadavala sa s dýchavičnosťou a únavou. Anička si pred smrťou plnila všetky svoje sny - s blízkymi precestovala Taliansko, New York či Egypt. No boli aj situácie, ktoré sa snažila čo najviac oddialiť. Doslova sa ich bála.
„To je definitívny rozhovor s mojím priateľom, pretože aj napriek tomu, že sa snažím byť pozitívna a nepripúšťať si koniec, tak si nedokážem predstaviť, že by som v tomto stave mala ísť domov. Viem, že teraz je dobré byť rád za každú chvíľku,“ povedala Anička. V rozhovore sa dvojica ďalej rozpráva o strachu. Ten na jednej strane funguje ako prirodzená ostražiťosť, ktorá chráni, no na druhej môže často brániť slobodnej vôli.
„Keby som sa nebála, išla by som teraz odtiaľto domov. A už dávno by som bývala v domčeku za Prahou a možno by to všetko bolo inak. A keby som sa nebála, tak by som veci, ktoré som robila v posledných dvoch rokoch, robila už dávno, či už ide o zmeny v práci, vzťah s rodičmi,“ dodala. Nakoniec sa rozhodla ísť domov - bolo to v piatok 4. apríla 2025. O dva dni neskôr zomrela.
„Boli sme pripravení na všetko, ale stále sme si to nepripúšťali. Šli sme za ňou s dádou aj v sobotu. V nedeľu dopoludnia, keď sme sa za ňou po ďalšom z koncertov vrátili, sa jej stav veľmi zhoršil. Nebola veľmi pri vedomí. Zavolali sme pani doktorku, ktorá prišla, prezrela ju a povedala: Pán Slováček, pani Patrasová, už tu zostaňte. A tak mi po niekoľkých hodinách zomrela v náruší,“ odhalil nešťastný otec.
Ten ako prezradil pre eXtra.cz, pôvodne chcel ako spomienku na jeho milovanú dcéru vydať album so skladbami, ktoré Anička naspievala a nikdy nevyšli. Tesne pred Vianocami však moderátor Lubor Procházka prišiel s nápadom urobiť fotografickú knihu, ktorá bude obsahovať aj rôzne články z médií, vrátane posledného rozhovoru s paliatívnou lekárkou.