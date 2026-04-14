Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?

BRATISLAVA - Speváčky Nela Pocisková a Tina spojili sily v novom videoklipe Naše telá, no hoci na obrazovkách žiaria, v súkromí aj ony bojujú s neistotami. Obľúbené umelkyne otvorene prehovorili o tom, ako vnímajú svoje telá a čo si v skutočnosti myslia jedna o druhej. A to, čo na Nelu bonzla Tina, vás naozaj prekvapí!
Nela Pocisková a Tina vypustili do sveta energickú novinku s názvom Naše telá, ktorá je oslavou ženskosti, sebavedomia a vnútornej sily. Nela však prezradila, že jej vzťah k vlastnému telu je niekedy ako na hojdačke. „Povedala by som, že raz je to hore, raz dole, ale je to asi úplne prirodzené. Ja mám možno jedno šťastie od mojich rodičov, že od malička som v pohybe, tak akoby pre niektorých ľudí vyzerá, že sa hýbem. Ale myslím si, že som do pol pása v pohode a...“ dokončením vety šokuje svojou sebakritikou Nela, ktorej božské krivky by chceli mať viaceré fanúšičky. „Dôležité je, že moje telo zvláda úplne iné veci a to je najdoležitejšie. Že ma tie nohy stále nesú, že to moje telo zvláda tlak, stres, napätia, ktoré sú spojené s mojou prácou,“ dodala.
Nela si k novej skladbe prizvala Tinu, s ktorou ju okrem hudby spája aj dlhoročné priateľstvo. „Vážim si ju pre jej osobnosť, charizmu, povahu a srdiečko. Poznám ju roky rokúce a viem, aký má charakter. Jej energia je pre mňa veľmi dôležitá esencia,“ vyznala sa speváčka. Ani Tina na adresu svojej priateľky nešetrila superlatívmi, ale zároveň dodala slová o jej pochybnostiach: „Niekedy je to až na škodu, lebo každá by chcela byť trošku Nela.“ Aká je teda Nela za zavretými dverami...?
