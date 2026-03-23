Nela sa v Let's Dance postarala o obrovské prekvapenie: Odpálila horúcu novinku!

BRATISLAVA - Naše telá je horúca novinka Nely Pociskovej a Tiny! Tanečná skladba prináša silné posolstvo o tom, že ženy sú omnoho viac než len ich vonkajší vzhľad.
Premiéra skladby Naše telá je výnimočná. Diváci ju prvýkrát uvideli počas priameho prenosu šou Let’s Dance, kde na ňu Nela Pocisková zároveň aj zatancovala. Novinka spája hudbu a tanec do silného ženského posolstva, ktoré oslavuje energiu, autenticitu a solidaritu medzi ženami.
A ako došlo k spojeniu Nela a Tina? „Ja Tinu poznám roky rokúce, je to fantastická speváčka, osobnosť a chodiaca explózia energie…“ vychválila jednu z najvýraznejších ženských osobností slovenskej hudobnej scény Nela, pričom priznala, že chcela ženskú interpretku, ktorá by rapovala. Hoci Tina už niekoľko rokov nefiguruje v tejto polohe, k spolupráci predsalen prišlo. „Sme si fanynkami navzájom, bola to otázka času, kedy sa to stane…“ prikývla Tina, ktorá zhodne s Nelou vravia, čo chceli povedať piesňou Naše telá: „Odkaz je skrytý v tom texte… oslavuje ženskosť, krásu, silu, vyžarovanie, energiu, je to posolstvo pre ženy, že je fajn by autentická…“
A ako je to s ich vlastnými telami? Poslúchajú ich? Nela teraz maká vrámci Let's Dance, ale je pravda, že občas sa jej telo "ozve", veď aj tréningy podstupuje cez bolesť… Zaujímavé však je, že Nela podprahovo prezradila, s ktorou časťou svojho tela nie je spokojná…
Skladba Naše telá zároveň naznačuje aj ďalšie hudobné plány Nely Pociskovej. Speváčka plánuje ešte na jar vydať nový album a fanúšikovia sa následne môžu tešiť aj na jesenné koncerty, na ktorých predstaví svoju novú tvorbu naživo.