Kontroverzné sexistické slová vytočili Simu do vývrtky! Ostrá reakcia: Ujo, naozaj?

BRATISLAVA - Plytké a úchylné! Tak týmito slovami speváčka Sima ostro zhodnotila sexistickú poznámku laureáta Krištáľového krídla Štefana Rosinu, ktorý si uťahoval z Mariky Gombitovej.
Atmosféra 29. ročníka Krištáľového krídla bola napätá a očakávania vysoké, no jedna poznámka počas odovzdávania cien vyvolala medzi hosťami poriadny rozruch. V kategórii Populárna hudba boli nominované Sima, Sara Rikas a Dara Rolins. Cenu prišiel na pódium odovzdať laureát Kištáľového krídla podnikateľ Štefan Rosina. Práve jeho slová však zarezonovali viac než samotné ocenenie. „U nás v Púchove bola Marika Gombitová. Najväčší vnem čo mám z toho koncertu, že mala riedke šaty a mala len krásne čierne spodné prádlo. To je zo života, tak to bolo – čo mám robiť, ja už som taký,“ povedal Rosina.
Jeho príhoda pobavila časť publika, no u niektorých vyvolala skôr pohošenie a hnev. Speváčka Sima, na ktorú sa kamera v jednom momente zamerala, reagovala len chladným pohľadom. „V mojej hlave išlo v tomto momente toľko myšlienok. Hovorila som si 'ujo, naozaj'? Najvýraznejšie Vám v kariére Gombitovej prišlo to, že mala oblečené priesvitné šaty a videli ste jej spodné prádlo?“ nechápavo sa pýtala speváčka, ktorá sa stane čochvíľa mamou.
Podľa jej slov sa mal podnikateľ pochlapiť a uznať napríklad vplyv Gombitovej na Slovensku. „Namiesto úchylnej poznámky ste mohli napríklad vyzdvihnúť ten fakt, že sme sa v kategórii stretli 3 úspešné, cieľavedomé a šikovné ženy, ktoré dokázali veľké veci v tom čo robia,“ napísala Sima na svojom Instagrame, ktorú vytočilo, že Rosina sa namiesto uznania postavenia žien na scéne uchýlil k plytkým a úchylným vtipom o spodnej bielizni. Podporu Siminým slovám vyjadrila aj Dara Rolins, ktorá jej príbeh prezdieľala a vyjadrila súhlas s jej frustráciou.
