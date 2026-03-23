MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!

PRAHA - Koľko v skutočnosti stáli bežné veci za socializmu? Nenápadný príspevok o cene nábytku z 80. rokov rozprúdil búrlivú diskusiu, v ktorej sa stretli úplne odlišné spomienky aj pohľady na minulosť.
Český reštaurátor Dominik Matus upozornil na sociálnych sieťach na zaujímavý nepomer medzi vtedajšími príjmami a cenami. Podľa neho neboli výrobky ani zďaleka tak dostupné, ako sa dnes často tvrdí. Ako príklad uviedol nábytkovú zostavu z roku 1986, ktorá stála približne 23-tisíc korún, zatiaľ čo priemerný plat v tom čase nedosahoval ani 3-tisíc Kčs. V prepočte na dnešné pomery by tak podobné vybavenie domácnosti vyšlo na desiatky tisíc eur.
Pri príspevku sa strhla diskusia
Jeho tvrdenie okamžite vyvolalo vlnu reakcií. Niektorí diskutujúci súhlasili a poukazovali na to, že výraznejšie zlacňovanie prišlo až po roku 1989 s nástupom masovej výroby a širšej ponuky tovarov. Pripomínali, že v minulosti stáli bežné veci – od nábytku až po autá či oblečenie – násobne viac v pomere k príjmom.
Na druhej strane sa ozvali aj hlasy, ktoré zdôrazňovali, že situácia bola odlišná vďaka dostupným pôžičkám. Viacerí spomínali takzvané mladomanželské úvery, vďaka ktorým si vedeli zariadiť bývanie a splácať ho postupne za prijateľných podmienok. Rozdielne názory panovali aj pri kvalite výrobkov. Kým jedni tvrdia, že išlo o poctivý masív, iní si spomínajú skôr na lacnejšie materiály a vysoké ceny. Diskusia tak ukazuje, že spomienky na minulosť sa výrazne líšia podľa osobnej skúsenosti – pre niekoho bolo obdobie socializmu relatívne stabilné, pre iného spojené s nedostatkom a vysokými nákladmi.