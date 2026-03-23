Ropná kríza a napätie na benzínkach: Ak príde k najhoršiemu, toto je ZOZNAM výnimiek a natankujú prednostne!

BRATISLAVA - Slovensko reaguje na napätú situáciu v dodávkach ropy zavedením mimoriadnych opatrení. V rámci vyhláseného stavu ropnej núdze začali platiť prísne pravidlá pre čerpacie stanice, ktoré majú zabezpečiť dostatok motorovej nafty pre najdôležitejšie sektory hospodárstva. Existuje však už aj zoznam áut, ktoré budú môcť pri akútnom nedostatku pohonných hmôt tankovať prednostne.
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na základe vládneho nariadenia zverejnilo zoznam vozidiel osobitnej dôležitosti. Práve tie dostali výnimku z obmedzení pri tankovaní nafty. Ide najmä o poľnohospodárske stroje, traktory, stavebné mechanizmy či rôzne technologické zariadenia využívané v priemysle alebo odpadovom hospodárstve. Tieto segmenty sú podľa rezortu kľúčové pre fungovanie štátu a ekonomiky.
"Prijatými opatreniami v čase stavu ropnej núdze chceme predovšetkým ochrániť slovenských obyvateľov, podnikateľov a dopravcov, zabezpečiť dostatok motorovej nafty pre kľúčové sektory a udržať plynulé fungovanie hospodárstva. Nevyhnutné je predchádzať výpadkom a obmedziť špekulatívne správanie či nadmerné čerpanie paliva zo zahraničia," uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Kto bude mať prednosť?
Obmedzenia sa zároveň nedotknú zložiek Integrovaného záchranného systému. Hasiči, záchranári, horská a banská služba budú môcť tankovať bez limitov. Rovnaké výnimky platia aj pre políciu, armádu, obecnú políciu či subjekty kritickej infraštruktúry. Podľa rezortu ide o nevyhnutný krok na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov.
Drahšie tankovanie pre cudzincov
Nie veľmi kladne prijatým opatrením je aj zavedenie tzv. duálnych cien pre ľudí so zahraničnou ŠPZ. Ministerstvo financií (MF) SR rozhodlo, že vozidlá registrované mimo Slovenska budú tankovať naftu za vyššiu cenu. Od pondelka 23. marca 2026 tak zahraniční vodiči zaplatia 1,826 eura za liter. Táto suma vychádza z priemeru cien v okolitých krajinách, konkrétne v Česku, Rakúsku a Poľsku.
Štát zdôrazňuje, že všetky opatrenia sú dočasné a reagujú na aktuálne výpadky v dodávkach ropy. Ministerstvo hospodárstva zároveň ubezpečuje, že situáciu priebežne monitoruje a je pripravené riešiť praktické problémy, ktoré môžu v súvislosti s novými pravidlami vzniknúť.