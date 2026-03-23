V Bratislave horelo úmyselne: Štyri chaty na Slovnaftskej ulici zachvátil požiar

Na Slovnaftskej ulici v Bratislave úmyselne založili požiar štyroch chát.
BRATISLAVA - V noci na pondelok došlo na Slovnaftskej ulici v Bratislave k požiaru štyroch chát. Oheň sa rozšíril aj na okolitý porast. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcií objektov. Zároveň pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a následne dohášali skryté ohniská, aby zabránili opätovnému vzniku požiaru. V dôsledku požiaru nevznikla majiteľom chatiek žiadna materiálna škoda,“ dodali hasiči.