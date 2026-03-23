Premiér tlmočil McGrathovi, že Slovensko musí reagovať na porušovanie právneho štátu

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) na rokovaní s eurokomisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michaelom McGrathom upozornil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 - 2023, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Slovensko podľa premiéra na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí reagovať, predovšetkým legislatívne, na porušovanie právneho štátu. Úrad vlády (ÚV) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
Fico kladie kontroverzné otázky
„Predseda vlády SR Robert Fico položil komisárovi pre spravodlivosť Michaelovi McGrathovi ďalšie otázky. Viete si predstaviť, že by vo vašej krajine bol za špeciálneho prokurátora zvolený človek, ktorý zabil chodca na priechode pre chodcov? Viete si predstaviť, že by predsedom Špecializovaného trestného súdu bol vo vašej krajine človek, ktorý bol dvakrát prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu, pričom v jednom prípade bol aj účastníkom dopravnej nehody? Tieto otázky zostali bez odpovede,“ doplnil úrad vlády.
archívne video
ÚV SR podotkol, že predseda vlády si v súvislosti s aktivitami Európskej komisie voči Slovensku želá predovšetkým konštruktívny dialóg. Opätovne potvrdil, že Európska únia je pre Slovensko životný priestor, no zároveň zdôraznil, že Európa sa nachádza v najhlbšej kríze vo svojej histórii. Premiér v otázkach odbornej diskusie odkázal na ministra spravodlivosti SR Borisa Suska (Smer-SD) a na stretnutí sa venoval predovšetkým politickému rámcu spolupráce vlády SR a eurokomisára.
Komisár priblížil, že s premiérom hovoril o prebiehajúcich konaniach o nesplnení povinnosti, ktoré proti Slovensku iniciovala Európska komisia vrátane nedávnych zmien v slovenskej legislatíve o ochrane oznamovateľov. „V súvislosti s týmto zákonom som privítal rozhodnutie vlády zrušiť nedávne novely a obnoviť predchádzajúci právny rámec - zrušenie, ktoré dnes oficiálne podpísal prezident Slovenskej republiky. Teraz dôkladne posúdime účinky tohto zrušenia,“ uviedol. Zároveň sa podľa jeho slov s Ficom zhodli, že otvorený a konštruktívny dialóg je nevyhnutný pri následnom sledovaní odporúčaní zo Správy o právnom štáte za rok 2025 a pri príprave jej ďalšieho vydania.
McGrath diskutuje o právnom štáte a mediálnych otázkach
McGrath pricestoval do Bratislavy, aby diskutoval s vysokými vládnymi predstaviteľmi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti na témy týkajúce sa právneho štátu. Návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Komisie na správu o právnom štáte 2026. V utorok (24. 3.) má komisár predstaviť správu o právnom štáte za rok 2025 poslancom z troch parlamentných výborov a ďalej prediskutovať opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania uvedené v správe. Súčasťou programu návštevy sú aj diskusie o situácii v oblasti právneho štátu, stratégii EÚ pre občiansku spoločnosť a európskom akte o slobode médií so zástupcami občianskej spoločnosti vrátane stretnutia venovaného mediálnemu sektoru.