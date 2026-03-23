Časovaná bomba?! V rizikovej oblasti sa objavili vnadiská, ktoré môžu lákať aj medvede: TIETO obce ich majú blízko

BRATISLAVA - Pri obciach Lemešany a Komjatná sa nachádzajú vnadiská. Ide pritom oblasti, kde je vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďa hnedého - žiadne vnadiská. ktoré by medvede mohli lákať, by tam preto vôbec nemali byť. Obe vnadiská sa majú nachádzať v blízkosti domov a turistických trás.
"Minulý rok sme vás informovali o problematických vnadiskách pri obciach Lemešany a Komjatná. Upozornili sme poľovnícke združenia a obecné úrady a podarilo sa nám zabezpečiť odstránenie potravy, no ako sme sa mohli presvedčiť tento víkend, nie natrvalo," uviedla organizácia zameraná na ochranu životného prostredia My sme les.
Pripomenuli, že okresoch Prešov a Ružomberok, kde sa tieto vnadiská nachádzajú, je pritom vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďa hnedého z toho plynie povinnosť odstraňovať existujúce vnadiská a zákaz zakladať nové. "Potrava (kukurica, obilie, ovocie, zelenina, pečivo, uhynuté živočíchy a ich zvyšky) môže prilákať medvede bližšie k ľudským obydliam či trasám s častým pohybom ľudí, mení správanie medveďov a výrazne zvyšuje riziko vzniku konfliktu. Obe vnadiská sa nachádzajú v blízkosti domov a turistických trás," upozornili.
Medvede sa v tomto čase prebúdzajú zo zimného spánku a vyhľadávajú ľahko dostupnú potravu, akú práve predstavuje potrava na krmoviskách a vnadiskách. V okolí aktívnych poľovníckych krmovísk a vnadísk sa zvyšuje riziko blízkeho stretu s našou najväčšou šelmou. "Kúsok od vnadiska pri Komjatnej bol objavený medvedí trus obsahujúci kukuricu," uviedli.
O situácii podľa vlastných slov informovali príslušné okresné úrady a opakovane upozornili poľovnícke združenia a obecné úrady. "Starosta obce Komjatná promptne zareagoval a prisľúbil, že bude kontaktovať poľovníkov s výzvou na okamžité odstránenie nevhodne umiestnených návnad a na dodržiavanie nami odporúčaných preventívnych opatrení," avizovali. Na stanovisko oslovených subjektov v súvislosti s vnadiskom Lemešany ešte čakajú. Situácie na oboch vnadiskách budú naďalej monitorovať.
