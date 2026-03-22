Móda z Krištáľového krídla: Krásna mamička Sima, s*xi Simanová a Heribanová ako diva z Hollywoodu!

BRATISLAVA - V sobotu večer sa v novej budove Slovenského národného divadla konal 29. ročník slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo. Veľkolepé spoločenské podujatia, akým tento večer rozhodne bol, sú každoročne prehliadkou krásnych rób. A inak tomu nebolo ani tentokrát - prišla krásna budúca mamička Sima, moderátorka Simona Simanová predviedla sexi róbu a Alena Heribanová vyzerala ako Hollywoodska diva!
Ocenenie Krištáľové krídlo každoročne vzdáva hold výnimočným osobnostiam Slovenska, ktoré svojou prácou, talentom a odhodlaním posúvajú spoločnosť vpred. Slávnostným galavečerom sprevádzali moderátori Andy Kraus a Maca Zábranská a o hudobný program sa postarali speváčky Tina a Emma Drobná, česká kapela Mirai, či vokálna skupina Fragile.
Nemenej pozornosti ako oficiálna časť, si však vyslúžili samotné príchody, ktoré boli hotovou prehliadkou krásnych rób. Pohľady všetkých pútala budúca mamička Simona Sima Hegerová, ktorá v obtiahnutych šatách medenej farby nechala vyniknúť svoje zaoblené tehotenské bruško. Spoločnosť jej robil partner a čerstvý snúbenec Tomáš Gajlo Gajlík.
Pohľady prítomných strhávala aj moderátorka Simona Simanová, ktorá je pravidelne ozdobou spoločenských udalostí. A inak tomu nebolo ani tentokrát. Oblečené mala šaty, ktoré pôsobili akoby boli zložené z bielej hodvábnej sukne a zdobeného topu. Ten odhaľoval blondínkine boky, čo malo za dôsledok, že blondínka bola nielen elegantná, ale aj brutálne sexi.
Neprehliadnuteľná bola aj moderátorka Alena Heribanová, ktorá by si pokojne zaslúžila titul kráľovná večera. V čiernej róbe, ktorú dopĺňal dlhý plášť lemovaný čiernym páperím, by sa nestratila ani na červenom koberci prestížnych Oscarov. Vyzerala ako dokonalo elegantná diva z Hollywoodu. Veď pozrite sami!