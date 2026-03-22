3. kolo Let´s Dance: Krásne vyznanie lásky od Jakuba Dubayovej, Pocisková prvýkrát ukázala deti!

BRATISLAVA - Počas nedeľného večera odštartovalo v poradí už tretie kolo tanečnej šou Let´s Dance. To je venované najbližším ľuďom v životoch celebritných tanečníkov. Rozhodne sa však aj o tom, kto obľúbený projekt opustí ako druhý. Pozrite sa s nami, ako tento veľkolepý večer prebieha!
2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR!
Dnes nás čaká špeciálne kolo tanečnej šou Let´s Dance. Je totiž venované najbližším. Celebritní tanečníci v dokrútkach predstavia svoje rodiny, ktoré ich či už doma alebo z hľadiska podporujú každé kolo. Do poroty sa po minulotýždňovej pauze vrátila Laura Arcolinová, ktorú minulý týždeň v kresle porotcu nahradila Ivana Gáborík. A v hľadisku sa okrem iných známych tvárí objavil aj bývalý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster.
Hneď v úvod sa o rozruch postarala tanečná skupina KRS Movement, ktorá odpálila sexi číslo. Na parkete sa objavilo dokopy až 21 tanečníkov, pričom niektorí z nich pricestovali zo zahraničia. Za celým vystúpením stál známy choreograf Miňo Kereš, ktorý do openingu zapojil všetkých tanečníkov zo skupiny a nechýbali medzi nimi ani profesionáli vystupujúci na prestížnych miestach, napríklad na Ibize.
Ako prvý sa na tanečná parket postavili Jakub Jablonský a Anna Riebauerová s Viedenským valčíkom. Tento tanec Jakub venoval partnerke Petre Dubayovej. A v dokrútke došlo aj ku krásnym vyznaniam. „Ja si neviem predstaviť byť matkou bez takéhoto otca. Jakub je pre mňa láska. A je to asi stelesnenie všetkého toho... Všetko čo je náročné a čo je krásne - to ide ruka v ruke. To je láska,“ zahlásila dojatá Petra a na záver si zaľúbenci verejne vyznali lásku: „Ľúbim ťa.“
A po odtancovaní sa Jakub postaral o veľké prekvapenie. Najprv venoval veľkú kyticu partnerke Petre: „Obrovské standing ovation pre Petru, lebo ešte pred hodinou uspávala naše dieťa a teraz tu stojí,“ zahlásil a potom dal veľkú kyticu aj tanečnej partnerke Anne. Tá totiž v tento večer oslavuje narodeniny. „Jakub, tancoval si super. Ale keď príde tá pravá žena, odrazu to vyzerá inak,“ zahlásila dojatá Tatiana Drexler a vyzdvihla ich dvíhačku. Dvojica si vytancovala 30 bodov.
Ako druhá sa na parkete objavila Nela Pocisková a Filip Kucman. Herečka zatancovala Ča-ču a venovala ju deťom a partnerovi Filipovi. V dokrútke úplne prvýkrát verejne ukázala svoje deti. Syn Hektor akoby z oka vypadol svojmu otcovi a malá Lianka? Tá je celá Nela. Na parket sa spolu s mamou postavili aj oni a ča-ču zatancovali na Nelinu novú pieseň, ktorú má so speváčkou Tinou. „Nádherný kostým, ďalšia bohyňa v súbore,“ zahlásil Ďurovčík, keď zbadal sexi Nelu. Dvojica si vytancovala 28 bodov.